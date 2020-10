¿Quién es Mariano Macri, el hermano menor de Mauricio Macri?

Mariano Macri pasará a ser uno de los personajes del año en Argentina y el libro donde da su testimonio ya promete ser un boom de ventas. Pero quién es este hombre que lleva el apellido del expresidente argentino.

Hijo del matrimonio Alicia Blanco Villegas y Franco Macri, Mariano tiene 53 años y es el hermano menor de los tres hijos varones que tuvo el jefe del clan fallecido en marzo de 2019. Los otros son Mauricio, el mayor, y Gianfranco, el del medio.

Integrantes de la familia Macri lo califican como el hermano “hippie”. Es el de menor exposición mediática de sus hermanos. De hecho, hay muy pocas imágenes suyas publicadas en medios. Apenas tres o cuatro que se pueden ubicar en Google.

"Durante la década del 2000, Mariano Macri se radicó en Brasil, donde se encargó del desembarco de la compañía Pago Fácil, mientras esta se mantuvo ligada a su empresa familiar, Socma. Permaneció allí hasta 2007, cuando la propia Socma se retiró de esa compañía", informó Infobae el año pasado. En ese país vivió con su entonces esposa, Marie France Peña Luque

"Integró junto a su padre Franco y Mauricio el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas entre 1998 y 2009, según reveló una investigación. Y durante un tiempo vivió en Washington, Estados Unidos", agrega Página 12.

El 2019 no fue un buen año para Mariano Macri ya que sufrió un llamativo y violento asalto dentro de su hogar. Sucedió 7 meses después del fallecimiento de su padre, Franco Macri, y en la semana de las elecciones que perdería su hermano ante Alberto Fernández.

Entraron siete personas a su hogar que está dentro del barrio privado “La Comarca”, en Pacheco, provincia de Buenos Aires, ubicado entre las calles Riobamba y Storni. Todos ellos adolescentes, luego detenidos.

El hecho tomó relevancia en ese momento porque Macri era presidente pero ahora aun más por la publicación del libro donde Mariano expone la peor cara del líder y referente opositor de Juntos por el Cambio.

Según cuenta el periodista Santiago O’Donnell en su flamante libro “Hermano”, Mariano es uno de los que mejor vínculo tenía con Franco y no tenía una buena relación con Mauricio.

En la publicación, Mariano relata cómo una de sus hijas padeció una enfermedad para cuyo tratamiento tuvo que pedir ayuda económica por fuera del entorno de sus hermanos mayores.

“Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija. Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara”, dijo al respecto.