Inquilinos exponen en el Senado contra la reforma de la Ley de Alquileres

Tras el cuarto intermedio del pasado martes, expusieron propietarios, cámaras inmobiliarias y este jueves harán lo propio asociaciones de inquilinos. Qué plantean ante el proyecto de ley con media sanción en Diputados.

Asociaciones de inquilinos expondrán este jueves en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, a partir de las 11 hs, ante un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la discusión de la reforma a la ley de alquileres, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde el 23 de agosto. "Nuestra posición es clara, la ley debe cumplirse. El plazo de 3 años y la actualización anual no se tocan. ¡Vamos a frenar la ley del mercado inmobiliario!", expresaron desde Inquilinos Agrupados en redes sociales.

Tras el cuarto intermedio declarado el martes pasado, durante la jornada de ayer continuó con el debate luego de que el oficialismo manifestara la idea de hacer cambios en la iniciativa votada en Diputados. Por su parte, desde el lado de la oposición buscan darle dictamen tal como vino desde la Cámara Baja. En ambos días habrá invitados de sectores interesados y afectados por el proyecto, como propietarios de inmuebles, cámaras inmobiliarias y asociaciones de inquilinos.

El proyecto de reforma perteneciente a la oposición, aprobado el miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados, reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes. Fue aprobado por 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones.

Por su parte, el proyecto del oficialismo -que cosechó 109 a favor y 131 en contra- proponía sostener los pilares centrales de la actual ley con los tres años de duración de los contratos y la actualización anual de los precios en base a indicadores fijos como el IPC y el RIPTE. La única novedad es que incorporaba una serie de incentivos fiscales para los propietarios, de modo tal de estimular la oferta de inmuebles en alquiler y paliar el fenómeno que se viene dando aceleradamente de retiro de viviendas del mercado.

Durante la jornada del miércoles, algunas de las partes dieron su postura ante el proyecto de ley. "La situación de mercado se está agravando mientras se espera la aprobación de la norma", marcó Virginia Manzotti, de la Confederación Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci) y pidió, a su vez, "celeridad" para su sanción. Por su parte, otro de los expositores, Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, analizó: "Si la gente no compra, nadie va a fabricar, entonces no se construye. Y si no se construye, habrá menos oferta de viviendas".

Por otro lado, Leonardo Rodríguez Nader, representante de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, manifestó: "Aunque no hay cifras oficiales, el déficit habitacional está por encima de un millón de viviendas, lo que repercute en sectores medios y bajos". También se expresó, entre otros, Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, quien aseguró que los alquileres temporarios "no son algo que afecte a la mayoría de las provincias".

Este jueves tendrán lugar las asociaciones de inquilinos que ya se pronunciaron en contra del avanace del proyecto ya que consideran desventajosas sus condiciones para quienes alquilan. "Lo que más complicaría es la actualización cada cuatro meses, más en este momento cuando ya se dificulta cumplir con el aumento que, a pesar de ser anual, hoy es del 112%. Cada vez hay una relación más asimétrica entre locador y locatario", manifestó en diálogo con La Nación Ricardo Botana, y además pidió por una política de "vivienda integral" que reglamente la ley, establezca líneas de crédito y regule las plataformas de alquiler temporario.

Magalí Zirulnikoff, de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, sostuvo que para aumentar la oferta de viviendas es necesario "dar créditos para reparación y readecuación de viviendas inhabitables" para volcarlas al alquiler; también generar un impuesto a la vivienda ociosa y beneficios fiscales para la vivienda en alquiler.

Otro de los puntos que señalan es el papel del Estado y la falta de accionar para, en primer lugar, buscar una solución y en segundo, controlar y hacer cumplir la ley de alquileres vigente. No solo para que los contratos duren los tres años reglamentados, sino para que los aumentos no sean desmedidos y los alquileres en dólares sean sancionados, ya que están prohibidos en Argentina.

Cruces entre FdT y JxC en el encuentro pasado

Dentro de este marco, legisladores del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) mantuvieron fuertes cruces durante la reunión del miércoles. Si bien ambas partes coinciden en la misión de acelerar el dictamen, los criterios son muy distintos. Como se mencionó previamente, senadores de la oposición buscan aprobar la iniciativa sin cambios y convertirla en ley durante la próxima sesión de la Cámara Alta; mientras que el oficialismo intenta introducir modificaciones, razón por la cual debería regresar a revisión a Diputados para su sanción definitiva.

Otro de los puntos que busca discutir el FdT es el de alquileres temporarios, lo que generó que el encuentro se crispe. La senadora Anabel Fernández Sagasti interrogó a uno de los expositores sobre estos y también sobre la actual forma de locación de la ley y los pagos adelantados, asegurando que tienen una relación contraproducente. "Fueron invitados para escucharlos, otra instancia es el debate que se debe dar en la comisión; no se puede interpelar ante una posición que me puede o no agradar", dijeron desde JxC y recriminaron el tono de interpelación a los invitados.

"Si hubieran puesto esa pasión cuando gobernaron el país no estaríamos así", lanzó el senador Matías Rodríguez como respuesta a la oposición, debido a que la ley de alquileres actual fue impulsada durante el gobierno de Cambiemos.