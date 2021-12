Ofelia Fernández destrozó a un nuevo legislador libertario: luego de insultarla pidió perdón

La legisladora del FdT denunció que su nuevo colega la insultó y que militantes liberales la increparon a la salida del recinto. "La Legislatura no es Twitter", dijo. Todo pasó en la Legislatura porteña.

Un legislador que se sumó a la Ciudad de Buenos Aires y que responde a avier Milei le debió pedir disculpas a Ofelia Fernández en su primera sesión después de haberla insultado en varias oportunidades. La legisladora del Frente de Todos denunció que su nuevo colega la insultó y que militantes liberales la increparon a la salida del recinto. "La Legislatura no es Twitter", dijo.

Se trata de Leonardo Saifet, legislador del bloque de Javier Milei en la Legislatura porteña. Casi al finalizar la sesión, Ofelia pidió la palabra y denunció que uno de los nuevos legisladores, a quien no nombró, se había referido a ella en términos ofensivos a través de las redes sociales y que ayer cuatro militantes liberales la habían increpado al salir del edificio.

Fernández le dijo cara a cara a su colega que debía entender que "la Legislatura no es Twitter" y que en el recinto "hay reglas de convivencia". En efecto, Saifet solía atacarla en la rede social, antes de ser electo legislador. A tal efecto, solicitó elevar el tema a la Junta de Ética de la Legislatura de la Ciudad. Y agregó: “Yo no pienso ser su víctima, pero no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal”.

Tras la denuncia, los presidentes de todos los bloques, menos el de Avanza Libertad, manifestaron su rechazo a lo sucedido y acompañaron el pedido de la legisladora Fernández. Entre los funcionarios que expresaron su apoyo estuvo el nuevo vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, del PRO.

Luego de pidió la palabra el legislador acusado, Leonardo Saifert, quien ingresó a la Legislatura como parte de la lista de Avanza Libertad, el partido encabezado por Milei. Saifert se justificó diciendo que "eso había ocurrido hace mucho tiempo" y que él "en ese entonces no tenía una responsabilidad política". Asimismo, le pidió "mil disculpas" a Fernández. “De todas formas estoy consciente de que esos dichos están completamente fuera de lugar, no tienen que tener apoyo de ningún tipo, y quiero pedir disculpas a Ofelia y a todos los que se hayan sentido ofendidos. Mil disculpas”, planteó.