Wado de Pedro se acercó a saludar a los militantes que hacen vigilia en apoyo a Cristina Kirchner

El ministro del Interior dijo presente en la puerta del edificio donde reside la vicepresidenta. Seguidores y seguidoras le volvieron a demostrar su respaldo tras ejercer su derecho a defensa en la causa Vialidad.

Tras una jornada intensa en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner ejerció a través de sus redes su derecho a defensa en la causa Vialidad, cientos de militantes extienden la vigilia en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, se hizo presente para saludarlos y acompañarlos.

Desde la tarde del lunes cientos de personas se acercaron a las inmediaciones de Uruguay y Juncal en apoyo a CFK, luego de que los fiscales generales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran su inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión de 12 años por considerarla la jefa de una asociación ilícita.

En medio de los militantes, personalidades políticas y distintos funcionarios que se fueron acercando al centro de Recoleta, de Pedro se acercó a la vigilia y fue abordado por los presentes para saludarlo junto al cántico de la gloriosa JP. "Somos de la gloriosa Juventud Peronista, Somos los herederos de Perón y Evita, A pesar de las bombas de los fusilamientos los compañeros muertos, los desaparecidos...no nos han vencido", cantaban.

El funcionario se refirió a la causa contra Cristina y expresó su repudio al accionar del poder judicial. "Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina. En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos", enfatizaba en su cuenta de Twitter.

El discurso de Cristina Kirchner: "Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo"

Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer las pruebas sobre el armado de causas en su contra y denunció que la intención real del Lawfare es la de "desestabilizar a los gobiernos populares". En el contexto de su discurso, con el que ejerció su "derecho a la defensa" ante las acusaciones y nuevas pruebas incorporadas por la fiscalía por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en la llamada causa Vialidad, la vicepresidenta revindicó su presidencia y la de Néstor Kirchner y explicó por qué los fiscales solicitaron 12 años de prisión en su contra.

Es su exposición, que duró más de una hora y media y fue seguida por más de 58.000 usuarios, afirmó que la juzgan por "los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos". "Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar", sostuvo Cristina y afirmó, con vehemencia: "Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".