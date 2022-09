Tras el alegato, el "ala dura" de JxC salió a pegarle a CFK

El radical Mario Negri, la titular del Pro, Patricia Bullrich, y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reaccionaron ante la descargo de la ex mandataria en el marco de la causa Vialidad.

Tras el cierre del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Juntos por el Cambio, principalmente los que integran el "ala dura" del espacio opositor, reaccionaron a través de sus redes sociales para cargar contra la ex mandataria.

La ex mandataria encabezó este mediodía el cierre de los alegatos de su defensa, en el marco del juicio por la causa Vialidad. Tras las palabras de Fernández de Kirchner, la titular del Pro, Patricia Bullrich, afirmó que la ex mandataria “no se hace cargo de nada” e ironizó: “La obra se llama: el estorbo de la Justicia. No tiene arreglo su mirada contra las instituciones”.

El jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical en Diputados, Mario Negri, señaló: "Que te elijan por el voto popular no te da ningún escudo para no ser alcanzado por la Justicia. Justamente porque funciona la división de poderes hoy hay un juicio en marcha contra la Vicepresidenta". Según consideró, "este juicio no es ni anti-republicano ni anti-federal" y aclaró: "Nadie tiene coronita".

Por su parte, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que Fernández de Kirchner "vuelve a perder por goleada en su lucha contra la realidad", afirmando que "El alegato y las pruebas exhibidos en este juicio son lapidarios y concluyentes". En ese marco, el diputado nacional "lilito" sentenció: "CFK lo sabe y utiliza la oportunidad para victimizarse y volver a emprender su ataque contra la Justicia".



Cómo fue el alegato de CFK

La vicepresidenta Cristina Kirchner realizó este viernes el cierre de los alegatos de su defensa, en el marco del juicio por la causa Vialidad. En ese marco, la ex mandataria apuntó contra los fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes "mintieron" en sus exposiciones.

También ligó el intento de magnicidio que padeció el 1° de septiembre en la puerta de su domicilio con el alegato de Luciani de ir creando un "clima", añadiendo que "nadie puede pensar que esa banda de autores materiales planificó e ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron".

"Ahora sabemos que la banda de autores materiales del atentado comentaban en sus chats el alegato del fiscal Luciani diciendo que ahora se acababa la joda. Se va creando un clima...", deslizó.

Según sostuvo la ex mandataria, "yo vivo en Estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están suspendidas desde el 10 de diciembre de 2015". Incluso agregó: "Si fuera jefa de una asociación ilícita todos mis actos serían inválidos. Llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría ser fiscal porque su nombramiento lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita".