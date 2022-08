"Si la tocan a Cristina...": el video de La Cámpora contra el intento de proscripción de CFK

La agrupación militante publicó un video en el que denuncian la persecución judicial a la Vicepresidenta mientras se desarrollan los alegatos por la causa "Vialidad".

La agrupación La Cámpora salió en defensa de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al denunciar la persecución judicial que sufre, mientras se desarrollan los alegatos de la causa en su contra por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

"Si la tocan a Cristina...", es la leyenda con la que comienza el video que La Cámpora publicó en sus redes sociales oficiales el martes por la noche, tras el segundo día del juicio oral por la causa conocida como "Vialidad" por la que podría ser proscripta para una eventual candidatura en las elecciones de 2023.

Se trata de fragmentos del discurso que la expresidenta pronunció al declarar en esta misma causa en diciembre de 2019. "Seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer, no me interesa", afirmó en aquel momento la entonces vicepresidenta electa frente al TOF 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

"He elegido la historia, antes de que ellos me declaren absuelta, a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia", continúa Cristina en el video, que presenta imágenes de otra ocasión, cuando en abril de 2016 se presentó por primera vez en Comodoro Py para declarar frente al juez Claudio Bonadio en la causa Dólar Futuro.

Luego, cierra con la frase con la que Cristina terminó su declaración, cuando Gorini le preguntó si pensaba contestar preguntas de parte del tribunal: "¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias".

El plan para proscribir a Cristina Kirchner

De esta forma, La Cámpora recordó la persecución judicial que sufre la vicepresidenta desde hace años. De confirmarse una eventual condena promovida por el fiscal de la causa, Diego Luciani, y sellada no solo por el TOF 2 sino también por la Corte Suprema, Cristina puede ser inhabilitada para ejercer como funcionaria pública, lo que le impediría ser candidata.

En esa línea habló este miércoles el senador del Frente de Todos Mariano Recalde. "Siguen avanzando con esta intención de proscribir y anular la candidatura de una dirigente que tiene la adhesión popular más grande de la Argentina. La Justicia dejó de cumplir una función meramente judicial y se convirtió en algo político", afirmó en declaraciones a Radio 10.

La agrupación militante se plegó así a la campaña oficialista de los últimos días en defensa de la inocencia de Cristina Kirchner en la causa "Vialidad" con el hashtag #TodosConCristina, que respaldaron referentes de todo el arco del Frente de Todos, como los ministros Juan Manzur, Santiago Cafiero, Eduardo "Wado" de Pedro , Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Jorge Taiana y Jorge Zabaleta, entre otros.

Días atrás, la misma posibilidad de proscripción de la Vicepresidenta había sido sugerida por otros referentes del oficialismo en materia judicial. "Esta Corte Suprema está degradada totalmente. Los jueces que la integran asumieron una clara postura política contra el peronismo y el Gobierno. Tranquilamente la proscripción de Cristina podría ser uno de los objetivos buscados", afirmó el ministro de Justicia, Martín Soria, luego de que la Vicepresidenta acusara al máximo tribunal de "tener su condena ya escrita".

"Sectores judiciales quieren obtener una condena rápida contra ella, con todo un escándalo mediático. Y luego obtener una condena firme para que la justicia electoral diga que no puede presentarse a ningún cargo", dijo en el mismo sentido el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

Por su parte, Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado dijo en ese momento que “quieren empujar a esta suerte de condena que, como dice Cristina, yo creo que también está escrita. Y buscan proscribirla de ser candidata porque quieren inhabilitarla de ocupar cargos públicos”.