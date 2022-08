Máximo Kirchner le reclamó a JxC "no dejarse extorsionar por Macri"

El titular del PJ bonaerense cargó contra el ex presidente al que acusó de "extorsionar a sus propios dirigentes" y se preguntó: "¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir dentro de un espacio político que quien lo conduce espía a sus propios dirigentes?"

El diputado nacional del Frente de Todos Máximo Kirchner respondió este viernes a los dichos del ex presidente Mauricio Macri, en los que había afirmando que "no tuvo poder" durante su gobierno, y desafió a la dirigencia de Juntos por el Cambio de "no dejarse extorsionar por quien fundió la Argentina en cuatro años".

"Hoy lo escuchaba a Macri decir que no tenía poder. ¿En serio? (El juez Martín) Irurzun y él, que detenían personas por el poder residual, ¿no tenían poder? metían presos a quien querían en la Argentina, amenazaban, se espiaban a ellos mismos y a su familia", lanzó el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que encabezó un acto en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En ese marco, señaló que al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "le detonaron la vida espiandolo" y se preguntó: "¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir dentro de un espacio político que quien lo conduce espía a sus propios dirigentes?". E instó a los dirigentes de Juntos por el Cambio: "Animensé"

Fue así que Kirchner expresó: "Me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada de lo que el ex presidente ventile de ellos, para que de una vez por todas se lo puedan sacar de encima". En la misma linea, ratificó que "no" van a "especular con los que van a extorsionan a sus dirigentes".

Según planteó, "si el jefe de Gobierno aspira a gobernar" le pidió "que se pare de manos, que demuestre a los argentinos que, por más que tenga ideas diferentes a las nuestras, tiene el coraje para no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina solamente en cuatro años". Y sintentizó que "de esto se trata la dignidad de las dirigencias".

Siguiendo con la respuesta a Macri, recordó que Cambiemos entre 2015 y 2019 "tenían la Ciudad, la Provincia, los tres bancos públicos más grandes, manejaban las policías a su antojo, los servicios de inteligencia el poder mediático"

Según afirmó, "esta gente", por Juntos por el Cambio, "tenía encuestas que ganaban o perdían por un punto" y en los medios de comunicación "no había ni pistas" de que en las PASO de 2019 "el resultado electoral iba a tener una ventaja de 16 puntos en favor de Cristina y Alberto (Fernández)".

En la misma linea, calificó a la gobernación de María Eugenia Vidal como la "más custodiada en la historia mediática". Y lanzó: "Hay que perder una elección por 20 puntos, sin que nadie te critique y que digan que sos la mejor persona".