Las revelaciones mas explosivas del dueño de C5N sobre la persecución macrista

El dueño de C5N, Fabián De Sousa, rompió el silencio y responsabilizó a Juan Bautista Mahiques, uno de los operadores judiciales macristas, del maltrato que vivió en la cárcel. Tras cuatro años de persecución, operaciones y presiones a dueños de medios que pensaban distinto, el gobierno que gestionó Mauricio Macri tiene cada vez más denuncias por sus manejos ilegales.

En una entrevista con Minuto Uno, el empresario reveló que, después de haber sido detenido el 19 de diciembre de 2017, fue llevado al destacamento de Gendarmería donde tuvo "un trato digno".

Sin embargo, todo cambió "cuando llegó un alto funcionario poderoso y ahí todo se modificó". Ante la consulta, el dueño del principal canal opositor de ese momento indicó: "Terminó todo, me llevaron manos atrás, escándalo. Me llevaron como un perro. Y el culpable de todo esto fue Mahiques".

Al respecto, De Souza sostuvo que Mahíques "era el que estaba atrás de todas las detenciones" y recordó los casos de Amado Boudou y José María Núñez Carmona. Justamente, Mahíques fue Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica. Es decir, tenía contacto directo con las cárceles donde terminaron los opositores políticos al macrismo. Incluso, tenía influencia en la oficina de escuchas telefónicas en la cual las conversaciones terminaban en canales de televisión.

Juan Bautista Mahiques fue uno de los principales operadores judiciales de Mauricio Macri, muy cercano a Daniel Angelici, y era encargado de aceitar los engranajes entre Comodoro Py y los pedidos de Balcarce 50. Sobre él, De Sousa sostuvo que la persecución "comenzó en 2016" y que lo notó cuando había un "auto en la puerta de mi casa que estaba todo el día y me decían que era custodia de una financiera que estaba a dos cuadras".

Por otra parte, también se refirió a la influencia del expresidente en las presiones que recibieron: "Mauricio Macri nos quería hacer cómplices de un delito que era inculpar a personas de comer determinados actos que nosotros no podemos dar fe que hayan pasado. No íbamos a hacerlo, no íbamos a formar parte de ser denunciadores falsos", describió sobre el pedido del macrismo de denunciar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"El presidente Alberto Fernández se hacía el tiempo para irnos a ver, para ayudarnos a a atravesar el mal momento que estábamos viviendo", destacó, y agradeció al mandatario.