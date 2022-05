Hotel Vandenbroele: juez de Casación abandona el caso por su "íntima amistad" con Garavano

El camarista Daniel Petrone se inhibió de intervenir en la causa en que está imputado el ex ministro de Justicia de Macri. El mismo magistrado resuelve en expedientes de persecución contra CFK en los que el macrismo está interesado.

El juez Daniel Petrone, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, se inhibió de intervenir en el caso “Hotel Vandenbroele” por su íntima amistad con uno de los imputados: el ministro de Justicia de la Nación del gobierno macrista, Germán Garavano. Petrone fue designado por Mauricio Macri en la máxima instancia penal del país y debe resolver la situación de CFK en causas emblemáticas de persecución judicial como la del Memorándum de Entendimiento con Irán, Hotesur/Los Sauces y en la de las fotocopias de los cuadernos.

La Cámara de Casación es la instancia revisora de los tribunales inferiores. Y a la Sala I, a la que pertenece Petrone, llegó para revisar el rechazo a la recusación de un camarista porteño, Mariano Llorens, a quien los querellantes piden apartar del caso “Hotel Vandenbroele” por sus visitas a Macri en la Quinta de Olivos, que reveló El Destape. Consideran que no es imparcial. En la causa, que está en manos del juez del Lawfare Julián Ercolini, se investiga el pago de 4 millones de pesos -destinados en parte a un hotel boutique- al testigo Alejandro Vandenbroele a cambio de su testimonio amañado para lograr la condena de Amado Boudou en el caso Ciccone. El hecho fue revelado por Ari Lijalad también en este medio. Los imputados son Garavano, el ex director del Programa de Protección a Testigos, Francisco Lagos, y Alejandro Vandenbroele.

Petrone le comunicó su decisión a sus pares Ana Figueroa y Diego Barroetaevña este miércoles 11 de mayo. “De las constancias del sistema LEX 100 surge que Germán Garavano se encuentra incluido en el listado de partes de la presente causa CFP 514/2020 en calidad de imputado. Así ello, teniendo en cuenta el presupuesto previsto en el art. 55, inc. 11, primera parte del CPPN, y en función de lo allí dispuesto, corresponde que me inhiba de intervenir en las presentes actuaciones. Saludo a mis colegas muy atentamente”, escribió Petrone.

El mentado artículo 55, inciso 11 del Código Procesal Penal, que cita Petrone, sentencia que “el juez deberá inhibirse de conocer en la causa” si “tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”. De esta forma, el camarista no intervendrá en esta causa. Formalmente, solo resta que sus compañeros de sala acepten su inhibición, que según supo este medio se le aceptará. Luego se sorteará su reemplazantes entre los restantes integrantes de la Casación.

Tal como publicó este medio, el mismo juez ya se había inhibido de intervenir en el caso D’Alessio en septiembre del 2020 por la misma razón. El 8 de septiembre de aquel año, en el marco de aquella pesquisa, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques aceptaron que Petrone se excusara de intervenir en el D’Alessiogate al considerar “atendibles los motivos alegados por el Dr. Petrone, que justifican el apartamiento solicitado atento a las razones de amistad íntima invocadas”. “Corresponde, en consecuencia, aceptar la excusación del magistrado de mención en estas actuaciones”, sostuvieron. Y también lo hizo en el caso AMIA.

La relación entre Petrone y Garavano tiene varios años. Por ejemplo, en el libro de Petrone “Cárceles limpias y sanas”, publicado en 2004, a la primera persona que dedica sus agradecimientos por el “apoyo y la colaboración” es “A Germán C. Garavano, quien me impulsara en la realización de este trabajo”. La publicación tuvo el impulso de la asociación civil Unidos por la Justicia, de la que el ex ministro llegó a ser director académico.

Petrone fue designado en la Casación por Mauricio Macri el 6 de julio de 2018. Es una de las caras visibles del Centro de Estudios de Justicia de las Americas (CEJA), un organismo internacional del Sistema Interamericano “que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas”. De acuerdo a la página web de CEJA, es vicepresidente del consejo directivo, que está integrado por siete miembros “elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA entre los candidatos propuestos por los Estados miembros”, tal como se explica en la página del organismo.

En la actualidad, Petrone tiene para resolver casos de alto impacto político. Se trata de casos paradigmáticos de persecución contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en los que el macrismo está muy interesado. Entre las causas que están radicadas en la Sala I de Casación se encuentran: Hotesur / Los Sauces, Memorándum con Irán y las fotocopias de los cuadernos. Los dos primeros casos fueron cerrados por los tribunales orales que tenían los expedientes y sobreseyeron a los imputados. Consideraron que no era necesario realizar el juicio oral. Pero hubo apelaciones y ahora la decisión final está en Casación. Es decir, la sala I que integra Petrone debe definir si se revocan las decisiones de los tribunales orales o si las ratifica. Si se inclina por la primera opción, reactivará esas casusas.

Hay un antecedente, el de Dólar Futuro, en el que Petrone junto a sus compañeros de sala votó por cerrar la causa a pesar de que el tribunal a cargo del bochornoso caso consideraba que debía realizarse el juicio oral. La pesquisa, que apuntaba contra Cristina y Axel Kicillof, entre otros, estuvo instruida por Claudio Bonadío. La Casación -que es la última instancia penal del país antes de la Corte- terminó cerrando el expediente por inexistencia de delito.

¿Quién acompaña a Petrone en la sala I? Diego Barroetaveña (también designado por Macri) y Ana Figueroa (perseguida por el macrismo).

Recientemente, por ejemplo, el fiscal ante la Casación Penal, Mario Villar –también nombrado por Macri-, dictaminó que se deben revocar los sobreseimientos que resolvió el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces y que debe hacerse el juicio oral. En esa causa se apunta contra CFK y también contra sus hijos, Máximo y Florencia, a quienes se los acusa de asociación ilícita y lavado de dinero.

La sala I de la que forma parte Petrone tendrá que resolver ese planteo, que se suma a otros tres (uno del Ministerio Público de la Defensa y dos de las defensas) que piden, por el contrario, que se confirme el fallo del TOF 5. Según pudo reconstruir este medio, los recursos ya se giraron a las vocalías. ¿Qué hará el “íntimo amigo” de Garvano?