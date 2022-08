Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner para ocupar cargos

Los fiscales de la causa Vialidad acusan a la expresidenta de ser jefa de una asociación ilícita, pese a las irregularidades que existieron para llegar al juicio.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, a cargo de la causa Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos. La acusan de ser jefa de una asociación ilícita.

Luciani fue quien pronunció ese pedido en la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato final. Hace cuatro semanas, en la primera de ellas, ya habían formulado el pedido de condenas contra los acusados cuando comenzaron la encendida exposición que apuntó, en su mayor parte, a la expresidenta.

Más temprano, Cristina Kirchner solicitó ampliar su declaración indagatoria en la causa. "Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", anunció.

La complicidad entre Diego Luciani y el juez Giménez Uriburu

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, había presentado un pedido de recusación contra ambos fiscales y contra uno de los tres jueces de la causa, Rodrigo Giménez Uriburu, luego de que se conociera que Luciani y Giménez Uriburu jugaban partidos de fútbol juntos en la quinta Los Abrojos, en donde reside el expresidente Mauricio Macri.

"Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa 'Obra Pública' jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el 'mismo equipo' pero ese día faltó al partido", había dicho la Vicepresidenta en Twitter cuando se conocieron las fotos a través de una nota de ese diario.

En ellas, se puede ver a Luciani y al juez Giménez Uriburu posando con la misma camiseta, del equipo "Liverpool", junto a otros funcionarios judiciales en el marco de uno de los tantos partidos de fútbol que jugaron cuando Macri era presidente.

El propio fiscal Luciani confesó que tiene una "relación de afecto" con Giménez Uriburu en la defensa que realizó durante el alegato posterior al pedido de recusación. "Es la primera vez que me recusan en mi carrera. Este planteo es de mala fe y absolutamente temerario. Me achacan ser el brazo ejecutor de no se qué por jugar al futbol”, expresó.

A pesar de eso, la recusación de ambos funcionarios fue rechazada por el propio TOF 2 que lleva adelante la causa. El mismo tribunal también rechazó la recusación presentada por Beraldi contra Mola por haberse reunido en reiteradas ocasiones con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Según el inciso 11 del artículo 55º del Código Procesal Penal una parte puede ser recusada si tiene una "amistad íntima o enemistad" con alguno de los interesados.

El intento de proscribir a Cristina Kirchner

En este marco, Cristina Kirchner acusó a la Corte Suprema, a mediados de julio, de tener "escrita" y "firmada" la sentencia en su contra por la causa por la obra pública en Santa Cruz, después de que el máximo tribunal -compuesto por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- rechazara sus tres planteos contra cómo avanzó el proceso.

Luego, diversos sectores el oficialismo salieron tanto en ese momento como en los últimos días a denunciar que el Poder Judicial intenta proscribir a Cristina de cara a una eventual candidatura suya en las elecciones 2023.

"Quieren proscribir a @CFKArgentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como @evoespueblo y @lulaoficial", señaló el canciller, Santiago Cafiero, desde sus redes sociales el último domingo.

El intento de proscripción contra la expresidenta también fue denunciado ayer por otros sectores del Frente de Todos como los intendentes del interior, el bloque de diputados nacionales oficialistas y el de sus pares de la Cámara baja bonaerense, así como intelectuales cercanos al kirchnerismo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Ya en la primera audiencia pública en la que compareció como imputada, en diciembre de 2019, Cristina había anticipado una posible condena al sostener: "La historia me absolvió y me absolverá, y a ustedes los va a condenar la historia". "Esto es el 'lawfare' , que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente ni que han sido probados", denunció además.