Lavagna reapareció con críticas a Milei por la economía y las relaciones con Brasil

El exministro de Economía y excandidato presidencial Roberto Lavagna alertó que la industria automotriz "está en riesgo" y cuestionó el actual modelo económico del gobierno de Javier Milei por solo implementar "políticas que viran a las finanzas". También lamentó las malas relaciones diplomáticas con Brasil y acusó al economista libertario por haber sido él quien tensionó el vínculo con Lula da Silva.

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"La industria automotriz hoy está en riesgo, más en Argentina que en Brasil, que ha sido más cuidadoso. Hoy están trayendo fábricas para autos eléctricos en Brasil. Sin el acuerdo (Mercosur), por habérselo dejado de lado, las inversiones van a Brasil", dijo Lavagna durante un streaming realizado por el Instituto Consenso Federal.

De esta manera, el exministro no solo criticó al Gobierno Nacional por no fomentar el comercio con países del Mercosur sino que comparó el modelo económico libertario con el llevado adelante por Brasil. "Es un mercado tres veces más grande y porque tiene políticas proproducción, y no solo políticas que viran a las finanzas", señaló.

Al hacer mención a las distintas etapas que tuvo el Mercosur en las últimas décadas, Lavagna planteó que en los '90 se quiso dejar de lado al Estado y que en los últimos años quien decidió empantanar el vínculo con Brasil fue Milei, al llamar "presidiario" y "basura calva" al presidente brasileño Lula Da Silva.

Las críticas a la política exterior de Milei

"Muchas cosas se deformaron. Primero, en los noventa, cuando se acordó un criterio más automático, con el Estado afuera. Y más recientemente por estas relaciones personales tan complejas que se han impulsado desde Argentina" , apuntó durante el streaming, que compartió junto a la diputada nacional del PJ cordobés Natalia de la Sota.

Por otro lado, el exministro también planteó que el país debe tener "instituciones sólidas, eficientes, con capacidad económica, tecnológica y de creación de empleo", un planteo que también pareció estar enviado a la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.

"Que sea sostenidamente de crecimeinto y de creicmeinto con participación, que ese crecimeitno se vaya transformando en desarorllo y que vaya permeando a los sectores menos favorecidos de la sociedad", sostuvo.