Kicillof, de cara a las elecciones 2021: "Es fundamental que tengamos memoria"

El gobernador bonaerense compartió una tarde con vecinos y vecinas en la Plaza Malvinas Argentinas. También estuvieron presentes Tolosa Paz y Gollan.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo presente en un encuentro realizado con vecinos y vecinas de la ciudad de La Plata en la Plaza Malvinas Argentinas, donde también participaron los candidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan; los candidatos a legisladores provinciales Ariel Archanco y Lucía Iañez, y el candidato a concejal, Luis Arias. "Es fundamental que tengamos memoria y que nadie se olvide de lo que pasó hace poco tiempo atrás. Vinimos a cicatrizar, a acompañar, a reconstruir, a distribuir, a devolverles los derechos perdidos, y a eso nos estamos dedicando hoy", sostuvo a través de Twitter.

Durante su visita a La Plata, el mandatario bonaerense apuntó contra la oposición en varias ocasiones. "Nos endeudaron para ponerle un grillete a nuestro pueblo y que no pueda adoptar las políticas que necesita, pero la Provincia y la Argentina no se arrodillan frente a nadie", sostuvo sobre la deuda del FMI. Y disparó de cara a los comicios: "Quieren que lleguemos a estas elecciones sin el elemento central que articula nuestro movimiento: buscan llevar a nuestro pueblo a votar sin que hagamos memoria. Están haciendo una estafa electoral como la que llevaron a cabo en 2015, cuando llegaron al Gobierno y no cumplieron con ninguna de sus promesas de campaña, sino que se dedicaron a bajar los salarios, destruir la educación, deteriorar la salud y eliminar derechos".

Por otro lado, Kicillof se refirió al COVID-19 y cruzó nuevamente a Juntos por el Cambio: "Actúan como si la pandemia solo hubiera ocurrido en la Argentina o como si no hubiera existido. Por eso la memoria no tiene que ser solo un acto de recuerdo: debe ser un instrumento que nos permita planificar y construir nuestro futuro". Pero más allá de la pandemia, señaló: "Estos dos años de crisis por el coronavirus se sumaron a otros cuatro años de caída, pérdida y sufrimiento para nuestro pueblo. Después de seis años de crisis, necesitamos seis años de reconstrucción. Las y los trabajadores no pueden sufrir un minuto más: no nos alcanza con la reactivación, debemos ir hacia una verdadera reconstrucción de la provincia de Buenos Aires".

Durante los dos años de Gobierno, con Alberto Fernández a la cabeza, el gobernador destaco: "Hoy vemos que la economía comenzó a crecer y que la producción ya está en niveles anteriores a la pandemia, pero no nos alcanza con volver a 2019, sino que tenemos que recuperar lo perdido también durante los años anteriores". Y tras destacar lo aprendido de Néstor y Cristina, sobre la importancia de la equidad para sostener el crecimiento, añadió: "En esta elección estamos discutiendo si los frutos de la reactivación se los quedan pocas personas o si llegan a todos y a todas. Es crucial que a la salida de la pandemia pongamos en marcha un programa económico fundando principalmente en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política".

Por último, Kicillof enfatizó: "Nos tocó ir a las PASO todavía con una situación epidemiológica complicada, pero ahora podemos recorrer casa por casa, barrio por barrio y fábrica por fábrica para decir lo que pensamos. Para que la Argentina y la Provincia se recuperen, lo que necesitamos es profundizar los derechos de las y los trabajadores, integrar el sistema de salud e invertir más en educación, ciencia y tecnología". Y sentenció: "Vamos a trabajar todos los días para renacer como pueblo y como Provincia, ayudando a los que menos tienen e incluyendo a todos y todas para que nadie se quede atrás".

También participaron la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el jefe de Asesores, Carlos Bianco; el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel; y la diputada provincial Florencia Saintout.

El mensaje de Kicillof en redes sociales: