Sus militantes tienen un promedio de 23 años, se definen como conservadores, liberales y hasta peronistas no kirchneristas, defienden la gestión del presidente Javier Milei y el legado del exmandatario Carlos Menem y lanzarán oficialmente el próximo 28 de octubre una agrupación con su nombre. Responden al titular de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, Sebastián Pareja, y también a los Menem y a Karina Milei. Buscan integrarse al partido “con una expresión particular, un perfil y una épica propia” y no quieren “entrar en confrontación” con otros grupos del partido. Sin embargo, tendrían diferencias con dos vertientes que completan el espacio: los tuiteros libertarios y la agrupación La Julio Argentino.

“Pretendemos ser una estructura que contenga y promueva a dirigentes políticos defendiendo la agenda y la gestión de Javier Milei, pero con una impronta dentro de lo que es para nosotros el legado político del menemismo”, afirmaron a El Destape desde el flamante grupo. Libre comercio, propiedad privada, reducción del gasto público, anti agenda de género, defensa del derecho a la vida, descentralización del Estado y mano firme contra el delito son algunos de los conceptos que se manejan en la agrupación que tiene apenas un mes y medio de vida y que será lanzada oficialmente el lunes 28 de octubre a las 18.30 en el Hotel Presidente, en el centro porteño, tal vez con pizza y champagne de menú.

“Lo que más nos interesa es lo territorial, que tengamos dirigentes en los municipios de la Provincia y las comunas de la Ciudad de Buenos Aires", explicaron. Aunque no figura, en el ideario del joven grupo también debería estar el industricidio, la venta del patrimonio público, las relaciones carnales con Estados Unidos, la duplicación del desempleo, la triplicación de la deuda externa o el aumento de la pobreza de las dos gestiones de Menem (1989-1999), a quien Milei calificó como "el mejor presidente de la historia argentina". También debería estar el plan de Convertibilidad implementado en 1991 por el exministro Domingo Cavallo -otro glorificado por Milei-, que tuvo su colapso en 2001 con el "corralito" y los 38 muertos por la represión en medio de la crisis a fines de aquel año.

La Carlos Menem es dirigida por su secretario general, Enzo Di Fabio, de 35 años, quien trabaja en articulación con Pareja, el armador de Milei en territorio bonaerense, y también bajo el ala del jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y su asesor Eduardo “Lule” Menem; sobrino y hermano, respectivamente, del exmandatario riojano.

“No tenemos delirios fundacionales. No buscamos organizar un partido ni entrar en confrontación con autoridades ni con estructuras de juventud de LLA. Al contrario”, aseguran. En ese sentido, ejemplifican como "muy buena " la relación con otros armadores del espacio como la legisladora y titular del partido en el distrito porteño, María del Pilar Ramírez.

Sin embargo, según pudo saber El Destape, también admiten la nula relación con dos núcleos duros de militancia libertaria, uno territorial y otro digital.

“Los respetamos, pero no tenemos relación”, afirman sobre La Julio Argentino, un espacio que tuvo desde 2022 su epicentro en Quilmes pero que llevó su presencia a Lomas de Zamora, Florencio Varela, Ituzaingó, San Miguel y Avellaneda. De hecho, el grupo que rinde culto al expresidente Julio Argentino Roca fue uno de los que más militantes convocó desde el conurbano al acto de lanzamiento de LLA a nivel nacional en Parque Lezama hace casi un mes atrás, al que también asistieron los que reivindican a Menem.

La agrupación fue fundada por el actual secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, uno de los primeros seguidores de Milei. Con sus 29 años, Sotelo es exlegislador, tiene cercana relación con el Presidente y estrecho vínculo con los diputados bonaerenses Agustín Romo y Santiago Santuario, entre otros. Es uno de los aliados tácticos dentro del esquema del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien no responderá La Carlos Menem.

Por otro lado, con los tuiteros libertarios de Casa Rosada, conducidos por el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, bajo órdenes del vocero presidencial Manuel Adorni, no sólo no tienen vínculo sino que estiman que sería más bien frío.

“Nosotros somos jóvenes, adherimos al proyecto de Milei, pero entendemos la política en sentido tradicional y no la despreciamos, a diferencia de ellos”, plantean sobre la tropa digital comandada por Carreira, llamado Juan Doe en redes sociales.

Se presume que es él quien lidera a otros tuiteros, siendo el más conocido Daniel Parisini (Gordo Dan), pero también a otros como Luciano Cabrera (El Trumpista), Esteban Glavinich (Traductor Te Ama) o Tomás Jurado (El Peluca Milei), quienes suelen ser los primeros en celebrar cualquier decisión del Gobierno y denostar con agravios a opositores sin importar color.

“Ellos tienen mucho poder y visibilidad que nosotros no tenemos. Es natural que fenómenos como el nuestro más bien lo miren con desdén”, confiesan sobre cómo será tomada su irrupción en el mapa libertario. Hasta el momento, no hay señales de aval en redes sociales de ninguno de estos dos grupos hacia La Carlos Menem.