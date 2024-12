Camau Espínola admitió que podría ser candidato libertario: "No tengo problema"

El senador correntino de Unidad Federal y compañero de banca del expulsado Edgardo Kueider, Camau Espínola, admitió que "no tiene problema" en formar parte de las listas de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 2025 porque "la sociedad decidió cambiar" y que "hay que apoyar que ese proceso tenga continuidad". Esta mañana, las inmediaciones del Congreso aparecieron empapeladas con carteles que le reclaman al senador “que devuelva la banca” que consiguió en 2019 con la boleta del Frente de Todos (FdT).

"Hay etapas donde uno tiene que entender los procesos de cambio, tiene que reflexionar las cosas que no fueron buenas. Si la sociedad decidió cambiar, hay que apoyar que ese proceso tenga continuidad. La política debe cambiar y adoptarnos a esta nueva etapa", afirmó en un reportaje al medio local Canal 13 Max.

Al ser consultado sobre si el candidato que encabece la lista libertaria en el año próximo, contesto: "Si vamos todos en el mismo camino al transformación, por supuesto, no tengo ningún problema". "Hay otra etapa en la Argentina, ya la sociedad lo mostró", agregó. En ese sentido, completó: "Me encantaría poder arreglar, hablar, coordinar o ser parte de una sumatoria de sectores".

Espínola descartó haber tenido reuniones con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, pero admitió tener diálogo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios. "Con funcionarios de Gobierno tengo relación y hablo", comentó.

Si bien el ex regatista correntino afirmó tener "expectativas" en ser gobernador provincial, también planteó ser "consciente" de que "no debe haber egoísmo" en política. "Voy a ser parte del proceso que genere cambio en la provincia. No soy egoísta a la hora de construir algo nuevo", remarcó sobre el posible armado libertario que pretende encabezar.

Los reclamos del peronismo

Espínola llegó al Senado en 2019 por la boleta peronista, pero su relación con el kirchnerismo se resquebrajó y en 2022 el legislador abandonó el bloque y formó Unidad Federal, que comparte con la cordobesa Alejandra María Vigo y el ya expulsado Kueider. Camau Espínola fue uno de los cinco legisladores que votaron en contra de la destitución del senador detenido en Paraguay.

"No tengo nada que ver con el kirchnerismo, la Cámpora, no es saludable para la Argentina. Las diferencias se asentaron cuando vino la Ley Bases. Trataron de que no salga la Ley para debilitar al Gobierno. Yo no me presto a ese juego, creo en esta nueva etapa de la Argentina", aseguró.

Esta mañana, paredes cercanas al Congreso aparecieron intervenidas con carteles que le reclaman al senador correntino “que devuelva la banca”.