Una hija de Franco Macri reclama parte de la herencia y reveló 400 offshore

Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri e hija de Franco Macri no reconocida, reclama formar parte del patrimonio de la familia del expresidente y presentó ante la justicia un listado de 398 empresas, varias en paraísos fiscales, que forman parte del grupo Macri. A la mujer por ley le corresponde un sexto del patrimonio de su padre. La investigación comenzó en 2016 y continúa abierta en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Según la revelación la hizo el biógrafo del hermano de exmadatario, Mariano Macri, en la presentación judicial, Alejandra Macri enumeró empresas del grupo hasta ahora desconocidas, entre ellas, Fleg Trading Ltda y Karter Trading LTD, firmas offshore que aparecen en la causa de los Panama Papers y Kagemusha S.A., que aparece en el Registro Público de Panamá.

Quién es Alejandra Macri

Alejandra Macri es hija de María Esther De Menech, quien mantuvo una relación con Franco Macri, a quién conoció cuando ella era recepcionista de la primera empresa fundada por el fallecido empresario, la constructora Vimac. Alejandra no fue reconocida legalmente por Franco por lo que en 2005 le hizo un juicio por filiación que ganó. Sin embargo, Franco nunca la reconoció como hija ni Mauricio la trató de hermana. “Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él.”, detallaba Alejandra en una carta al diario La Nación, en enero de 2020.

En marzo de 2019, cuando falleció Franco, Alejandra buscaba establecer cuál era el patrimonio de su padre e inició una acción ante la justicia civil para reclamar a futuro sus derechos hereditarios. En su presentación judicial la hermana detallaba que más allá de los bienes declarados en el juicio de sucesión, “se encuentra en proceso de recabar la totalidad de la información” respecto de casi 400 sociedades que estarían vinculadas al grupo Macri, “ya que en este estado resulta imposible… determinar el monto del reclamo“. Respecto al total de la herencia, a la mujer le correspondería un sexto del patrimonio de su padre al ser seis hermanos y al no estar casado Franco Macri al momento de morir.

Asimismo, en el documento judicial Alejandra Macri exige ser reconocida la paridad como heredera junto con sus hermanos a través de una herramienta jurídica llamada “acción de colación”. La demandante señala que Franco Macri podría haber realizado ”transmisiones gratuitas de acciones“ a distintas sociedades vinculadas al grupo Macri que deberían incluirse en la herencia a repartirse entre los hermanos.

Las offshore de Macri y las vueltas de la justicia

En el documento que dio a conocer el periodista Santiago O'donnell en Página 12​​​​​​​, Alejandra nombra una por una las 398 firmas locales y extranjeras que estarían vinculadas a Franco Macri y detalla: “El presente listado tiene efecto meramente enunciativo, y no taxativo en tanto que en el futuro podrán descubrirse otras sociedades vinculadas”.

“Se deja expresada la existencia de transmisiones gratuitas de inmuebles existentes en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay (que se describirán oportunamente), de donaciones de créditos y de donaciones manuales dinerarias, y de otros bienes (muebles registrables o no), con más sus acreencias, que resulten de las investigaciones que está realizando la heredera preterida, que hayan existido al tiempo del fallecimiento del causante con independencia o no de su conocimiento actual por la accionante.”, apunta.

Estas revelaciones - la existencia de las firmas offshore Fleg y Kagemgusha- iniciaron en abril de 2016 una denuncia del fallecido fiscal federal Federico Delgado contra Mauricio Macri, a quien se imputó por omisión maliciosa, ya que figuraba como directivo de Fleg y Kagemusha pero esas firmas no aparecían en las declaraciones juradas del entonces presidente.

En 8 de abril de 2016, después una de autodenuncia de Franco Macri que se adjudicó la titularidad de ambas empresas, Mauricio Macri presentó ante el juez civil Andrés Guillermo Fraga un pedido de acción declarativa con respecto a Fleg Trading y Kagemusha. Ocho meses después Fraga desvinculó a Mauricio Macri de esas offshore y falló: "sólo aceptó el cargo de director (de Fleg Trading) para el que fue asignado por Franco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar" y que "no fue socio de Franco Macri ni accionista" de Kagemusha.

Más tarde, en abril de 2017 el juez Casanello se declaró incompetente en la causa por omisión maliciosa. Ante esto, se trasladó la denuncia al juzgado correccional donde Mauricio Macri era investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También remitió el expediente al fuero penal económico para que se investigue si las firmas offshore fueron usadas por Mauricio Macri y sus hermanos para evadir impuestos o lavar dinero.

Un año después, en octubre de 2018, la jueza criminal y correccional Elizabeth Paisan sobreseyó a Mauricio Macri en la causa de enriquecimiento ilícito. Y más tarde, en diciembre de 2019 el juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante hizo lo propio en la causa Panamá Papers. En tanto, continuó investigando a sus hermanos Mariano y Gianfranco por presunta evasión impositiva.

Finalmente, en octubre de 2020 el entonces titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, llevó adelante una presentación judicial en la que pidió la nulidad del fallo express del juez civil Fraga y argumentó que la sentencia "fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible”. Y añadió: "resulta absolutamente evidente que todo el proceso judicial de marras ha sido -cuanto menos- una 'mise en scene' de padre e hijo para evitar daños mayores a la carrera política de este último".

Asimismo, a instancias de las autoridades impositivas, entonces lideradas por Mercedes Marcó del Pont, la IGJ inició su propia investigación respecto el origen de esas empresas offshore y de las transferencias de dinero que se hicieron a través de ellas. Hasta ahora, la investigación de la IGJ continúa abierta.