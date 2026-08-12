La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt se pronunció con un video en sus redes sociales contra lo que definió como un "abuso" del sistema de salud pública por parte de extranjeros y adelantó que impulsará medidas para que quienes no residen en el país paguen por la atención en los hospitales públicos o presenten un seguro médico que cubra los costos.

"No al abuso de nuestro sistema de salud pública. En Argentina hay una ley: primero los argentinos", afirmó la legisladora, en declaraciones difundidas en su perfil de Instagram.

Según explicó Reichardt, la propuesta apunta a establecer reglas claras para los extranjeros no residentes que utilizan el sistema sanitario argentino. La legisladora sostuvo que los recursos que se destinan a la salud pública provienen de los impuestos de los ciudadanos argentinos y que, por lo tanto, deberían priorizarlos a ellos.

"Ahora los extranjeros no residentes que quieran usar los hospitales públicos van a tener que pagar o tener un seguro médico que les cubra el costo. A partir de ahora habrá reglas claras. Los impuestos de los argentinos, para los argentinos", concluyó.

Un debate que se repite

La propuesta se enmarca en una discusión que reaparece periódicamente en la escena política argentina: la sostenibilidad del sistema sanitario público y el acceso de extranjeros a la atención médica gratuita. Distintos sectores han señalado en el pasado que este tipo de iniciativas suele carecer de sustento estadístico sólido sobre el real impacto de la atención a no residentes en el gasto sanitario total, mientras que organizaciones de salud y derechos humanos advierten que medidas de este tipo pueden entrar en tensión con el derecho a la salud reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Por el momento, la iniciativa de Reichardt no fue presentada formalmente en el Congreso, por lo que se desconoce si contará con el respaldo necesario para avanzar en su tratamiento legislativo.