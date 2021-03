El diputado nacional Martín Soria, designado como nuevo ministro de Justicia, afirmó este martes que una de sus "aspiraciones" como titular de esa cartera "es terminar con el 'lawfare'" y "desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri".

"Conmigo no van a contar para recibir a escondidas a jueces y fiscales", dijo Soria esta mañana en declaraciones en Radio 10, en las que agregó: “Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todo lo que aprendimos en la facultad por la ventana”.

"Tenemos que comenzar de una vez con la transformación del sistema judicial, es urgente, lo hablamos con Alberto. El 87% de la gente descree de la Justicia", enfatizó, a la vez que o marcó como un rema que los preocupa: "La Corte Suprema fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron por la ventana toda la doctrina jurídica que estudiamos en la facultad".

Además afirmó: "La relación con Comodoro Py debe ser transparente. Hay que desarmar la Mesa Judicial organizada que atendía en el despacho de Macri", y expresó: "Cristina, como cualquier ciudadano inocente, quiere que sea la misma Justicia la que la libere de culpa y cargo, es lo que corresponde".

"El 56% de la estructura del Poder Judicial está conformada por mujeres. Pero solo el 31% de ellas llega a grandes cargos. La Justicia aún tiene una deuda pendiente con el género", finalizó.

"Si por cumplir con mis obligaciones me tiene miedo (Comodoro Py) , allá ellos. Algo habrán hecho mal".

"Conociendo a la vicepresidenta, ella no querría. Ella quiere, como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver y es inocente, al que lo acusaron mediática, política y judicialmente porque eso es el lawfare, que sea la misma Justicia que la libere de culpa y cargo y es lo que corresponde cuando no hizo nada", sostuvo Soria.

Y sumó: "Distinto es cuando te condenan desde los medios, te arman una causa y reciben al juez y fiscal en el despacho del presidente y avanzan, eso fue la mesa judicial y es lo que queremos evitar".

El futuro ministro subrayó esta mañana que apuntará a que "los servicios de justicia sean más eficientes, inclusivos e igualitarios" y remarcó que perseguirá con "rigurosidad profesional" el "principal objetivo" de que haya "una Justicia que se corresponda con el Estado de Derecho".

"El presidente Alberto Fernández me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad", sostuvo el actual diputado nacional del Frente de Todos.

A través de su cuenta de Twitter, el ex intendente del departamento rionegrino de General Roca replicó un recorte de la entrevista televisiva en la que el jefe de Estado remarcó que lo eligió para ser el sucesor de Marcela Losardo porque "entiende bien lo que está pasando en la Justicia".

"En línea con el pedido del Presidente, vamos a trabajar para garantizar que los servicios de justicia en nuestro país sean más eficientes, inclusivos e igualitarios; para avanzar en una transformación conceptual que ubique a la Justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas", remarcó el patagónico, hijo del ex gobernador de Río Negro Carlos Soria.

Y añadió: "Como sostuvo el Presidente reiteradamente, Argentina necesita que el Estado de derecho funcione a pleno, y para eso necesitamos una Justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho. Ese, entonces, será nuestro principal objetivo. Como servidor público, voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política".

¿Quién es Soria?

Martín Soria, de 45 años, actualmente se desempeña como diputado nacional del Frente de Todos y ocupa la Vicepresidencia segunda de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, así como también es vocal de las de Justicia, Juicio Político y la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

Para asumir al frente del Ministerio de Justicia, el patagónico deberá presentar su renuncia a la Cámara de Diputados y luego ser designado a través de un decreto del presidente Alberto Fernández, quien previamente debe aceptar la dimisión de Marcela Losardo.

Por su parte, la saliente ministra de Justicia continuará su carrera política como embajadora argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en París, donde ocupará el cargo que quedó vacante por la muerte del cineasta Fernando "Pino" Solanas.