UCR: Lousteau cruzó fuete a Negri y crece la tensión en Juntos por el Cambio

El senador nacional Martín Lousteau se metió en la disputa por el liderazgo del radicalismo. A través de las redes sociales, cruzó al diputado nacional Mario Negri al respaldar a un sector de Rodrigo de Loredo, enfrentado a Negri y Ramón Mestre en la interna radical en Córdoba.

“La UCR tiene que ser mejor y más grande”, sostuvo el legislador en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que en Córdoba se celebró la disputa por los cargos partidarios con vistas a las elecciones de medio término y las presidenciales. Según Lousteau, Negri hizo difundir un mensaje en los medios que indicaban su triunfo en la elección.

El domingo por la noche, Negri había escrito: “Felicitaciones Marcos Carasso y Liliana Ruetsch, nuevos presidente y vicepresidente de la UCR Córdoba. Un gran abrazo a Diego Mestre, reelecto como presidente del Comité Capital UCR. Gracias a todos los militantes de Convergencia. Mañana todos los radicales unidos, Córdoba nos necesita!”.

Sin embargo, Lousteau salió a rebatir el cantar victorioso: “Hoy reconocen que está muy parejo, pero no hay un solo dato oficial a 18 horas del cierre de las urnas. Habrá que esperar”. Después de haber trascendido el mensaje, Negri también utilizó su cuenta de Twitter para contestar, sin nombrarlo. “Como dije en estos últimos meses, mi obligación era cerrar las heridas de nuestro partido en Córdoba, por eso buscaba la unidad, no es que tenía temor a la interna. Preferí en todo momento no responder los agravios, algunos de ellos dichos desde afuera de la provincia”.

Pero el conflicto no se quedó allí y el exministro de Economía fue por más: “Hola, Mario Negri. Intentaste evitar competir en Córdoba con SUMAR y Rodrigo De Loredo”. Además, enumeró una serie de denuncias: “Impugnaste la lista; proclamaste tu candidato; tuvo que intervenir la justicia; oficializaron SUMAR 5 días antes; anoche filtraron que ganaban por 16 puntos; todavía no mostraron un sólo dato oficial; pregunto: ¿no es pareja la elección?”.

Finalmente, cerró: “Unidad no es impedir competir, Mario Negri. Un Juntos por el Cambio más grande y mejor necesita una UCR mejor y más grande. Vamos a defender a todos los que quieren expresar un radicalismo diferente en todos los rincones del país”.

A la espera de resultados definitivos en Córdoba, el próximo domingo se realizará la interna partidaria de la provincia de Buenos Aires. El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, es apoyado por Lousteau y dirigentes como Federico Storani y Juan Manuel Casella, y competirá con la lista del oficialismo partidario encabezada por el diputado provincial Maximiliano Abad, quien cuenta con el respaldo del diputado nacional de Negri y del exvicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.