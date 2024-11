Ricardo Centurión apuntó directamente contra el arbitraje de Echenique en Vélez vs. Lanús: "Robar"

El 'Fortín' empató sin goles ante el 'Granate' en Liniers y no pudo estirar su ventaja en la cima del campeonato.

Vélez Sarsfield igualó sin goles en condición de local frente a Lanús por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto de Liniers dejó escapar una gran chance de aumentar su ventaja como líder de la tabla de posiciones a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato. Tras el encuentro, Fernando Echenique, árbitro principal, recibió fuertes críticas por parte de varios jugadores del 'Fortín', quienes se sintieron perjudicados por algunas decisiones. Ricardo Centurión, quien tiene contrato con el club pero está apartado del plantel, fue uno de los que apuntó contra el referí por su actuación.

"Fue penal, no podés robar así. Dejate de joder, encima la cara de soberbio del árbitro", explotó 'Ricky' en su cuenta de Instagram. Si bien el volante de 31 años borró minutos después la historia que subió en su perfil, los usuarios pudieron capturar el mensaje de descontento hacia los jueces del partido. Centurión no entrena con el plantel desde hace ya varios meses debido a problemas de indisciplina; a pesar de que tanto la dirigencia presidida por Fabián Berlanga como el entrenador Gustavo Quinteros buscaron reincorporarlo, el habilidoso futbolista no pudo sumarse nuevamente al equipo.

La roja a Damián Fernández y un no-penal sobre Claudio Aquino: las polémicas del Vélez vs. Lanús

La primera polémica de la noche de miércoles en Liniers se dio tras una fuerte infracción del defensor Damián Fernández sobre Lautaro Acosta en los últimos minutos del primer tiempo. Fernando Echenique amonestó en primera instancia al jugador del cuadro local, pero luego cambió su decisión tras revisión en el VAR (en el cual se encontraba Germán Delfino) y lo expulsó. El reclamo por parte del 'Fortín' fue que existió una falta previa sobre el central que no fue sancionada.

En el complemento, una jugada particular despertó la furia de todo el equipo y la parcialidad local: Claudio Aquino habilitó a Braian Romero, quien le devolvió la pared al número 22 para que quede solo frente al arco. Sin embargo, Aquino pareció tropezarse después de un leve contacto de Felipe Peña Biafore dentro del área (la transmisión no logró captar una buena imagen para determinar si hubo contacto o no). Echenique, por su parte, no sancionó la pena máxima.

El mensaje de Centurión a Echenique a través de sus redes sociales. El volante de 31 años borró posteriormente la publicación.

Una vez finalizado el duelo, Agustín Bouzat se sumó a las críticas al arbitraje y declaró sentirse perjudicado: "No hemos tenido las mejores experiencias con este árbitro. Nos ha dirigido en los últimos 3 o 4 partidos y sentimos que no ha estado a la altura", sentenció.

Mariano Closs liquidó al arbitraje tras el Vélez vs. Lanús: "No entendimos"

La transmisión del partido contó con el relato de Mariano Closs, quien tras el pitazo final realizó un fuerte descargo contra Echenique y la terna arbitral: "Vélez y Lanús han empatado 0-0, con un polémico Echenique y un polémico Delfino. Nosotros aquí no entendimos. Si hablan ustedes (los jugadores), los sancionan a ustedes, y después hay que bancarse estos arbitrajes y te dicen que los argentinos son los mejores árbitros de Sudamérica", sentenció. Luego, apuntó contra Germán Delfino, responsable del VAR: "Por suerte Tello va a la final de la Copa Libertadores, ¿no? La tiene ganada. Y por algo también Delfino no dirigió más, y lo meten en el VAR. Entonces, también hay una incongruencia en todo. Lo sacan del arbitraje de Primera y lo ponen en el VAR. Si no te gusta como dirige, ¿por qué toman determinaciones con él?".