Rodríguez Larreta y Manes coincidieron en coloquio industrial en Córdoba y no hablaron de internas

El jefe de Gobierno de la Ciudad sostuvo que no existen riesgos en la unidad de Juntos por el Cambio, luego de que el diputado de la UCR apuntara duramente contra Macri.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este miércoles que no existe "ningún riesgo" de que la unidad de Juntos por el Cambios (JxC) se quiebre frente a las diferentes posturas entre algunos dirigentes que integran dicho espacio. Sus palabras se dan luego de que una de las figuras principales y diputado de la UCR, Facundo Manes, apuntara contra el expresidente Mauricio Macri. "Van a seguir leyendo cada dos días noticias de ese tipo, no va a cambiar. Un espacio que aspira a ser mayoritario es heterogéneo por definición, sino no es mayoritario", sostuvo durante una exposición en la Unión Industrial de Córdoba a la que también asistió el radical.

Además, el alcalde porteño manifestó que "la firmeza que vale es la que se ejerce con temas que le cambian la vida a la gente en serio, no la de la grieta, el grito, el insulto y el extremo, que no solucionan nada, más allá de poder conseguir un título en algún diario". En ese sentido, afirmó: "Yo la firmeza la usé para defender las escuelas abiertas en la ciudad de Buenos Aires cuando las cerraban en el país innecesariamente. Yo la firmeza la uso para pelear contra la delincuencia y hoy tenemos la tasa de delitos más baja de la historia".

En esa línea, Rodríguez Larreta remarcó que "si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser más frustración" para la Argentina y por eso, manifestó: "Intentemos algo distinto, hagamos el esfuerzo por ese consenso que el país necesita. El camino de la confrontación nos lleva nuevamente al fracaso, tiene chances de éxito cero". Mientras que remarcó: "Somos capaces de construir ese consenso vamos a recorrer juntos el camino hacia un país próspero y pujante, no va a ser fácil, pero lo vamos a lograr".

Si bien no se cruzaron en el escenario del 14° Coloquio Industrial Córdoba 2022, tanto Rodríguez Larreta como Facundo Manes (quien también estuvo presente en el acto) evitaron profundizar sobre el cruce mediático que se dio cuando el jefe de gobierno porteño defendió al exmandatario Macri por las acusaciones del diputado en relación al espionaje ilegal. "Lo que Argentina necesita es dialogar y buscar un acuerdo que nos permita trazar un plan, consenso no es unanimidad", remarcó el jefe de Gobierno.

Por su parte, el diputado Manes saltó al escenario luego de ser presentado como "el personaje de la semana" por el interlocutor del coloquio, a causa del conflicto que se generó por sus dichos. "Macri debería reflexionar porque en su gobierno tuvo populismo constitucional, tuvo operadores que manejaban la Justicia. Eso es populismo institucional, hubo evidencia de que espió a gente de su gobierno", dijo el pasado domingo en La Nación Más.

Rápidamente, el representante de la UCR quiso evitar la polémica o generar nuevos conflictos: "Creo que el personaje de la semana fue la discusión sobre las instituciones en la Argentina". Al mismo tiempo, desde sus redes sociales, agradeció la invitación y se refirió específicamente al sector productivo: "Argentina tiene una matriz productiva muy diversificada para su estadío de desarrollo. En el mundo que viene, nuestra industria tiene un enorme potencial y debe jugar un rol cada vez más protagónico".

Tras sus dichos, estalló la interna en Cambiemos. Varios dirigentes del PRO, cercanos a Mauricio Macri, salieron a responderle y a defender fuertemente al expresidente. Por ejemplo, el legislador porteño Darío Nieto disparó: "Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre. Manes, ¿a quién te comiste?". A él se sumaron dirigentes como Pablo Avelluto, Fernando Iglesias, Laura Alonso y hasta el diputado de Libertad Avanza, que amenaza con una unión a JxC, Javier Milei.

En la misma línea, la Unión Cívica Radical (UCR) salió a cruzar al propio Manes y reafirmó, el pasado martes, la unidad de la coalición opositora con el PRO a través de un comunicado. "El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC", afirmaron desde Twitter desde el partido comandado por Gerardo Morales. Mientras que la UCR bonaerense lo bancó y se distanció más del macrismo.

"Yo siempre digo que el mundo no es blanco o negro; el mundo es gris con tonalidades a veces más claras, a veces más oscuras", cerró el gobernador cordobés Juan Schiaretti sobre el complejo presente que atraviesa la oposición.