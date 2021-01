Pichetto defendió las PASO y respaldó a Macri dentro de Juntos por el Cambio

El ex senador y ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, remarcó la importancia de "una discusión más horizontal" dentro de la coalición opositora, pero dejó en claro que la figura del expresidente Mauricio Macri no perdió peso en la conformación de Cambiemos a pesar de esto. Además, destacó el rol de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a pesar de que "el escenario electoral se plantea muy complejo".

Luego de desestimar la idea de que el ex mandatario tenga menos importancia puertas adentro, expresó: "Tenemos que dejar de hablar hacia adentro y perfilar un conjunto de ideas hacia fuera. Hay ahora en Juntos por el Cambio una discusión más horizontal, y eso se debe a la derrota electoral de 2019". Y agregó: "En lo personal no doy por terminada ninguna figura política en la Argentina, más teniendo en cuenta el antecedente de Cristina Kirchner".

Con respecto a las PASO, dio su punto de vista: "Nunca es bueno cambiar las reglas de juego del proceso electoral en el mismo año pese a que estamos en una situación especial por la pandemia. En Juntos por el Cambio tenemos una posición contraria a la modificación y creemos que hay que sostener las primarias". Y señaló: "Pero hay punto intermedio que sería la de suspenderlas si el partido político se pone de acuerdo en que no haya confrontación".

A su vez, Pichetto habló de la posibilidad de incorporar a diferentes dirigentes del peronismo que no compartan la visión del Gobierno actual de Alberto Fernández. Por supuesto, según su propia perspectiva, "siempre dentro de Juntos por el Cambio". Además, sobre este tema, aprovechó para celebrar acuerdos con dirigentes de otros espacios como con José Luis Espert y Juan Gómez Centurión.

Para cerrar, el exsenador se refirió al papel de algunos medios de comunicación. Sobre ellos mostró su enojo por realizar muchas encuestas y criticó las formas frente a lo que se dice o escribe sobre los personajes de la política: "No tomar en cuenta las encuestas que se publican todos los domingos en los diarios para decirnos que tal figura creció en su imagen, ya que son mentira y solo tienen por objetivo mejorar la posición del que las paga".