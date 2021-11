Lousteau cruzó a Carrió por sus críticas contra la UCR: "Totalmente funcional al kirchnerismo”

El diputado radical salió a defender a los dirigentes de su partido que fueron tildados de "corruptos" por la líder de la Coalición Cívica.

El senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau acusó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de ser "totalmente funcional al kirchnerismo" con sus críticas hacia el interior de la alianza opositora, en medio de la pulseada que vive la UCR.

"Hay gente en Juntos por el Cambio que no le gusta que su peso individual se diluya y cuando reacciona tirando piedras genera problemas, lo contrario de lo que la gente nos está pidiendo", disparó Lousteau en declaraciones televisivas al ser consultado por los dichos de Carrió en el acto por los 20 años de la Coalición Cívica.

La dirigente había apuntado contra el sector de la UCR que integra Lousteau a través de un crítica al histórico operador radical Enrique "Coti" Nosiglia, aliado del senador y del diputado Emiliano Yacobitti en la pulseada que los enfrenta a Mario Negri por la conducción del bloque del radicalismo.

En este sentido, Lousteau le respondió en duros términos a la ex diputada, al afirmar que "hay a quienes les cuesta aceptar que este Juntos por el Cambio es más grande y mejor" y que "para recuperar posiciones generan críticas hacia adentro". El senador acusó a Carrió de ser "totalmente funcional al kirchnerismo" por sus cuestionamientos y agregó: "No se puede criticar todo el tiempo adentro. Esas críticas no sirven, van en contra de lo que nos dicen la gente".

Carrió respaldó públicamente la continuidad de Negri como jefe del bloque de la UCR y lo apoyó también para seguir como presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, a la vez que criticó al ala de Nosiglia y, de esta manera, se metió de lleno en la interna radical.

La UCR atraviesa tensiones en todos los niveles debido a que en los próximos meses se definirá la nueva conducción nacional del partido (se iba a hacer en diciembre pero se postergaría para marzo) a la que aspiran los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés; y Lousteau. Con esa pelea como telón de fondo, se desató una interna por la jefatura del bloque de la UCR en la que Yacobitti intentó desplazar a Negri del lugar que ocupa actualmente con el apoyo de Morales, entre otros dirigentes. Hoy Negri consiguió los apoyos necesarios para mantenerse como jefe de la bancada. Quienes responden a Yacobitti amenazan con romper filas.

Respecto de la eventual ampliación de Juntos por el Cambio, el senador nacional evaluó que "hay liderazgos validados que hay que respetar" y precisó: "Todos aquellos que ganaron sus PASO, Juntos por el Cambio tiene que tener un método para apuntalarlos para que ganen sus provincias en 2023".

En otro orden, Lousteau se refirió a la última carta pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner y consideró que "busca eximirse de responsabilidades" en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Es enormemente responsable de la estrategia que ha tenido el Gobierno hasta ahora: no ha resuelto el tema del acceso al crédito, primero negoció con los acreedores privados, después con el Fondo, y después de dos años seguimos empantanados en lo mismo y por ende sin instrumentos para poder crecer y evitar ajustes", sostuvo Lousteau.