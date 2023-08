Los planes de Larreta y Bullrich para la última semana de campaña

Con tinte federal, los precandidatos de la alianza recorrerán provincias en las que se sienten fuertes. Coincidirán tres destinos: Santa Fe, CABA y el cierre de ambos será en Buenos Aires.

Última semana de campaña y los precandidatos aceleraron la agenda final para recorrer lugares clave y mostrarse con dirigentes potentes para el impulso definitivo en una interna caliente. Juntos por el Cambio encontró un final incierto para su PASO. Con dos estrategias muy diferentes, una apoyada en la super estructura y otra recostada sobre la población, tanto bullrichistas como larretistas se creyeron ganadores en la previa. El 13 se sabrá cuál fue la jugada más acertada, si la de la racionalidad, de Horacio Rodríguez Larreta, o la del sentimiento, de Patricia Bullrich.

El jefe de Gobierno y la ex ministra de Seguridad encararán una agenda federal y coincidirán en tres destinos: Santa Fe, aunque en jornadas diferentes; la Capital Federal en el inicio de la semana y Buenos Aires para cerrar, ambos, la campaña. Pero cada uno buscará reforzar distritos bonaerenses diferentes.

Larreta comenzará su gira el lunes con presencia en San Isidro, tierras de Gustavo Posse, el vice de Diego Santilli para la provincia. El cacique dejó a su hija para garantizar la dinastía en el distrito pero Bullrich decidió armarle una PASO. Según dijo en una visita por el municipio, la alternancia debería respetarse también en Juntos por el Cambio.

De allí, el jefe de Gobierno seguirá por el corredor norte de la primera sección electoral, una de las dos más pobladas del conurbano, para desembarcar en Vicente López. Será uno de los únicos dos distritos gobernados por el PRO que no enfrentarán internas. Allí, esperará Soledad Martínez, la actual alcaldesa del distrito después de que Jorge Macri abandonara el territorio para mudarse a la Capital Federal.

Ese mismo día, casi por una cuestión de continuidad en la avenida, el capitalino cruzará la General Paz para volver al distrito que gobierna, la CABA, y acompañar a Jorge Macri, el postulante de unidad del macrismo. Larreta, sin embargo, nunca dejó de tender puentes con Martín Lousteau, el contrincante radical en la interna, que ya dijo que votará por el actual mandatario de la Capital.

Lousteau todavía no definió si hará cierre de campaña. Macri ya confirmó que no lo tendrá ya que decidió no hacer ningún acto y seguir de campaña hasta el último día. El radical pensó, para el último tramo, una suerte de camino imaginario con distintas paradas. El martes fue la primera, con propuestas para la educación, el miércoles para el área de seguridad, el sábado para salud y seguirá con otros ejes como la vivienda y reuniones con los jóvenes en recorridas de entre cuatro y cinco barrios por día.

Bullrich también estará con Macri el lunes. Más efusiva, el apoyo de la ex ministra de Seguridad fue tajante. Jorge, gracias a las elecciones concurrentes que desdoblarán los comicios nacionales de los locales, no deberá apostar por ninguno pero podría verse en una situación incómoda en caso de no conseguir un búnker de unidad. Además de la CABA, en el arranque de semana Patricia se irá para Posadas, donde se mostrará con Martín Goerling, primer candidato a diputado nacional en su lista, y Emmanuel Bianchetti como senador.

El martes, Larreta se trasladará a Santa Fe donde se espera una foto con la fórmula ganadora de la interna, la de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia. No estarán en la imagen ni Carolina Losada ni Federico Angelini emparentados directamente con Patricia Bullrich que irá a Rosario un día después, el miércoles.

Ese día, el jefe de Gobierno se irá a una provincia vecina, Entre Ríos. Lo esperará Rogelio Frigerio, el candidato de unidad de casi todo Juntos por el Cambio. El ex ministro de Mauricio Macri tendrá una interna que perdió volumen contra el radical Pedro Galimberti, apoyado por Gerardo Morales al principio y ahora abandonado por él.

Bullrich, antes de ir a Rosario el miércoles, se mostrará en Córdoba el martes. Esa provincia no será pisada por Horacio Rodríguez Larreta que se vio en una posición incómoda luego de intentar incorporar a Juan Schiaretti, del espacio gobernante, horas antes de la elección por la gobernación. Si bien se lo acusó de confundir a la ciudadanía, Luis Juez, el postulante perdedor, no rechazó recibirlo en el distrito. Pero no está en la agenda de la última semana.

Patricia, sin embargo, se mostró cómoda en las mediciones. Casi con un traslado total de los votos de Mauricio Macri. Por eso fue la que más sintió las derrotas en la provincia y en la ciudad capital aunque ella lo intentó “salvar” con el argumento del sentimiento. De estar para los propios sin especular con el resultado. En ese distrito, Juez se mantuvo neutral pero Rodrigo de Loredo ya anticipó su voto a Larreta.

El jueves será el último día para todos. Y, para las dos listas, transcurrirá en Buenos Aires. Larreta irá a La Plata con Diego Santilli para acompañar a Julio Garro, el intendente que buscará la reelección en medio de una interna compleja. Bullrich le puso a Juan Pablo Allan para competir en la PASO.

La presidenta del PRO, en tanto, cerrará en Lanús, tierra de Néstor Grindetti, su candidato a la gobernación. El distrito también tendrá internas ya que el actual cacique decidió promover a Diego Kravetz pero Larreta, que no se quiso quedar en molde ante la amenaza halcona de Patricia de competir en todos lados, puso a Ignacio "Nacho" Moroni para pelear la intendencia.

Grindetti estuvo junto a Bullrich el jueves en Tandil, previa a un lunes en que habrá una alta actividad en medios de comunicación para luego, martes y miércoles, recorrer las populosas primera y tercera sección electoral. El cierre del cacique de Lanús y Bullrich será en el microestadio del Club Lanús a las cinco de la tarde.