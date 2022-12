Larreta armó una fiesta de fin de año para conseguir la foto más grande

Este jueves, en Costa Salguero, el jefe de Gobierno reunirá a dirigentes PRO de todo el país enmarcados explícitamente en su proyecto presidencial. También habrá referentes de partidos provinciales y se espera más que duplicar el número de asistentes a la presentación del libro de Macri.

El jefe de Gobierno porteño cerrará el año este jueves con un mega acto en Costa Salguero. Con impronta federal pero en la Ciudad de Buenos Aires, el presidenciable buscará agradecer el trabajo realizado en cada una de las provincias durante el 2022, considerado muy positivo, y dar un gesto amistoso para continuar con el trabajo el año que viene. La fiestita le permitirá tener una foto mega amplia después del super evento realizado por Mauricio Macri en la presentación de su segundo libro, cuando reunió a unas 1.500 personas. En esta ocasión, se espera más que duplicar ese número para mostrar músculo político frente a sus adversarios más próximos camino a las elecciones.

Las invitaciones fueron cursadas en nombre de Horacio Rodríguez Larreta, no será un encuentro de Juntos por el Cambio sino del PRO pero con la firma del jefe de Gobierno. O sea, sólo serán parte aquellas figuras y referentes de todo el país que se mostraron abiertamente dentro del proyecto presidencial del mandatario que aún no se lanzó oficialmente pero que está en carrera hace tres años.

El evento está pautado para las 18 en un lugar icónico para el PRO, como es Costa Salguero. El búnker elegido para esperar los resultados de cada una de las elecciones. Un espacio mega amplio para poder contener a un gran número de invitados que, estimaron, podría rondar los cuatro mil. Una muestra del poder de convocatoria de un candidato presidencial que, en los papeles, aseguran, tiene mucho más. El mitin no será cerrado sino que habrá invitación a la prensa para que pueda difundirse todo lo ocurrido en ese pabellón.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La reunión intentará maximizar la foto que se tomó hace un par de meses con dirigentes de las 22 provincias del país sólo que esta vez también se incluirá a la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Dos distritos que suelen tomarse por separado por tener incursiones y presencias constantes. Algo que le sucedió a todos los referentes de la oposición. En aquel entonces, la imagen fue junto a 150 referentes con la excusa de una charla económica a cargo de Hernán Lacunza, el líder en la materia por el bando amarillo, y fue muy celebrada dentro de las filas larretistas porque sirvió para mostrar que cualquiera podría juntarse con las personas que fueron pero no todos podrían convocarlas en un mismo lugar, un mismo día a una misma hora.

Después de esa imagen, llegó la presentación del libro de Macri que multiplicó por diez las presencias. El ex presidente eligió el predio de La Rural para realizar el evento y convocó a unos 1.500 referentes de todo Juntos por el Cambio. Ahora, el jefe de Gobierno buscará demostrar que puede más que duplicar ese número sólo con dirigentes del PRO y de partidos provinciales. O sea, no formarán parte de la partida aquellos nucleados en la Coalición Cívica, la UCR u otros espacios integrantes de la alianza opositora.

Se espera que estén presentes todos los nombres importantes del país referenciados en el larretismo, sin medias tintas, como Rogelio Frigerio de Entre Ríos o Ignacio Torres de Chubut. Ambos, candidatos a gobernadores en sus respectivas provincias. Este jueves también iba a ser una jornada importante para el distrito patagónico pero la legislatura local prorrogaría el período ordinario y los temas pendientes de debate pasarán para la semana que viene, entre ellos la suspensión de las PASO.

Este año se desató una interna interesante entre el macrismo y el radicalismo, tanto en Chubut como a nivel nacional, por la posición de un sector de la UCR frente a la reforma. Ahora, la posibilidad de esa modificación quedará sólo en manos del oficialismo porque Damián Biss, presidente del Comité de la UCR provincial y candidato a gobernador por el partido centenario aseguró, en declaraciones a FM Del Lago, que “se decidió no acompañar ningún tipo de modificación en el sistema electoral, los diputados no van a acompañar la eliminación de las PASO ni la implementación de la ley de lemas en Chubut”. Él había sido el que, meses atrás, había manifestado que una parte de su espacio podría acompañar la iniciativa. Ahora, cambió de opinión.

De vuelta a Costa Salguero, la duda persiste sobre algunos dirigentes híbridos. El concepto de la invitación fue el apoyo explícito a Larreta, por lo tanto María Eugenia Vidal encarnó un caso muy particular porque no definió su acompañamiento al jefe de Gobierno e insiste con su propia candidatura personal pese a la afinidad que mantiene con el capitalino, a quien considera su amigo hace unos 20 años. Por lo tanto, no será de la partida pero sí fue protagonista en el cierre de año de Cristian Ritondo este miércoles. Otro que también ingresó en este universo complejo de definiciones es Miguel Ángel Pichetto, de un movimiento más independiente y con su propia carrera hacia la Rosada.

Jorge Macri es otro de los que está en el medio. El ministro del Gobierno porteño fue invitado al evento pero por ahora no se mostró a favor de ningún candidato presidencial. Mostró mucha cercanía con Patricia Bullrich en el último tiempo, que lo convirtió en su nombre para la Ciudad y, hasta ahora, tomó la decisión de sumarse a todas las boletas que tenga el PRO para la Casa Rosada. El funcionario participará del acto.

En el caso de los intendentes, también habrá mucha presencia de dirigentes territoriales. Diego Valenzuela y Julio Garro son dos nombres puestos para participar del evento, no así Néstor Grindetti, un hombre de Mauricio Macri que lanzó su propia candidatura a gobernador y empezó a trabajar, al mismo tiempo, junto a Patricia Bullrich y Cristian Ritondo en el territorio bonaerense conformando el ala halcona que le hará frente a Diego Santilli que, por supuesto, estará en el evento.

De más está decir que Bullrich no fue invitada y Mauricio Macri, en Qatar, tampoco estará presente. Según dijo una fuente, si el ex presidente no estuviera en el Mundial, hubiera recibido el convite porque, más allá de lo que se conoce públicamente, la relación entre ambos es buena. Larreta no sentiría la existencia de un vínculo de dependencia con el líder amarillo pero la indefinición del fundador del PRO también introdujo cierto manto de duda sobre su jugada para el año que viene. Más allá de eso, hablan constantemente.

También habrá presencia de partidos provinciales, más allá del PRO, como el Frente Cívico de Córdoba, de Luis Juez, el candidato apoyado por el jefe de Gobierno en esa provincia. Estará Claudio Poggi, el diputado de Avanzar y Cambiemos por San Luis; o Marcelo Orrego, el diputado de Producción y Trabajo de San Juan, por mencionar algunos. Cada uno manifestó distintos niveles de relacionamiento con el larretismo, más o menos cercanos, pero todos dentro del proyecto.

Larreta será el único orador del evento y hablará con la intención de agradecer el trabajo que se hizo hasta ahora. Según el balance interno, la construcción en el interior fue positiva y la recepción que se obtuvo también, sobre todo por el esfuerzo de los dirigentes locales en cada una de las provincias. El acto, entonces, fue la forma que el jefe de Gobierno encontró para devolverles el gesto y, de paso, mostrar lo que es capaz de juntar detrás de su propia candidatura.