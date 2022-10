La victoria de Lula impacta en la interna del PRO: Larreta festejó y tiende puentes para su “Plan 2023”

El jefe de Gobierno porteño saludó al presidente electo de Brasil y, con un mensaje de cara a las elecciones, puso el foco en la integración regional. Por qué fue una victoria interna dentro del PRO y el "vínculo estratégico" que buscará construir con el líder del PT.

La ajustada victoria de Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil impacta directamente en la política argentina, especialmente para los principales dirigentes con aspiraciones electorales el año que viene. A los minutos de que se confirmó que el líder del Partido de los Trabajadores comenzará su tercer mandato, el arco político local lo felicitó. En Juntos por el Cambio varios fueron los que se expresaron, pero uno de los primeros fue Horacio Rodríguez Larreta, quien llamó a "construir una relación madura" entre ambos países y ahora buscará trabajar de forma “pragmática” el vínculo con el flamante presidente electo para su “Plan 2023”.

La red social Twitter fue la utilizada para enviar los mensajes. A diferencia de sus contrincantes internos en el PRO con aspiraciones presidenciales (Mauricio Macri envió un tuit mientras que Patricia Bullrich no se expresó), Larreta publicó un hilo de tres tuits en el que celebró la jornada democrática que vivió el país vecino y luego manifestó que “en el futuro” espera poder “reconstruir lazos históricos” con Brasil. Toda una expresión de deseo de alguien que, aunque no lo diga oficialmente, ya está lanzado para ir por la Casa Rosada. “Estamos preparados para retomar desde el 2023 una relación estratégica en base a objetivos comunes y fuera de todo condicionante ideológico que sea una traba”, aseguran con expectativa desde Uspallata. Además, llamó a "poner la integración en el centro de la agenda" y puso especial énfasis en el Mercosur, el cual busca que esté "más abierto al mundo".

Hasta hoy, Larreta no se había expresado sobre estas elecciones y se mantuvo al margen de expresar preferencia por uno u otro. Consideró que era una “imprudencia” hacerlo y, así, se diferenció de otros actores de la alianza opositora que expresaron guiños hacia Bolsonaro, como Patricia Bullrich, o que directamente expresaron que lo votarían, como Miguel Ángel Pichetto y Cristian Ritondo.

Mauricio Macri y Rodríguez Larreta saludaron a Lula da Silva.

“No es correcto que en Juntos por el Cambio haya declaraciones muy desbalanceadas a favor de uno u otro”, expresaba a su círculo de confianza cuando era consultado sobre su preferencia. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires consideró que era mejor mantener “prudencia” en el antes y también ya con el resultado. El mensaje a Lula se da dentro del marco institucional como también lo hizo con Gabriel Boric cuando ganó en Chile.

Más allá de esta diferenciación, comparte con el resto de los integrantes de la principal alianza opositora que “hay que desideologizar” la relación bilateral entre Argentina y Brasil. “Este período estuvo determinado por una ideología excluyente entre Fernández y Bolsonaro, lo que le provocó un gran daño a ambos países”, sostienen cerca de Larreta. Si bien es cierto que la diplomacia tiene sus formalidades, lo cierto es que si de ideología se habla Lula no esconde su preferencia por el Frente de Todos, especialmente por Cristina Fernández de Kirchner.

Para Larreta el período que compartieron Bolsonaro y Fernández estuvo marcado por una “ideología excluyente'' la cual, según su análisis, “le hizo mucho daño” a los países. De llegar a la Casa Rosada, según afirmaron a El Destape, Larreta ve con interés forjar “de manera pragmática un vínculo estratégico” con Brasil y que esa relación “no dependa de quién gobierna de un lado o del otro” sino que esté estructurada “en base a una serie de coincidencias de prioridades que no dependan del signo ideológico”.

Horacio Rodríguez Larreta junto a su "canciller" Fernando Straface.

Además de profundizar el vínculo comercial (Brasil es el principal socio comercial de Argentina y en los primeros nueves meses del año se exportó por 9.352 millones de dólares, aunque el saldo comercial fue deficitario en 3.134 millones de dólares), el alcalde porteño cree que “trabajando junto a Brasil, Argentina tendrá mayor protagonismo global”. En ese sentido, ve una oportunidad de trabajo en la negociación para activar el pacto Mercosur - Unión Europea, al que Lula dijo que quiere aprobar con la condición de que respete la industria de ambos países, como también en promover la energía nuclear, el cambio climático y el desarrollo del 5G.

Detrás de su plan de política exterior, Larreta tiene a su “canciller”, Fernando Straface. Es el secretario General y Relaciones Internacionales del gobierno porteño y uno de los referentes en política internacional dentro del PRO. Además de ser la mano derecha, se encarga de la agenda de viajes y las reuniones del jefe de Gobierno con funcionarios de otros países como también de eventos internacionales que se celebran en la Ciudad como el C40. Cuando se confirmaron las candidaturas de Lula da Silva y Jair Bolsonaro, Larreta le dio la instrucción a Straface de activar vínculos con ambos campamentos y ahora será él quien buscará profundizarlos con el PT.

Straface y otros internacionalistas que responden a las distintas tribus del partido amarillo mantienen encuentros en los que debaten sobre política exterior y se preparan para llevar a cabo en los en los próximos días un nuevo encuentro con el fin de expresar un posicionamiento en común sobre el gobierno electo en Brasil. “Vamos a buscar el diálogo con el nuevo gobierno y hacerle saber que estamos listos para trabajar a partir de que nos toque gobernar”, aseguran a este portal desde el PRO. “No podemos quedarnos enganchados en pretensiones personales”, reflexionan como una manera de dejar atrás los anhelos de cada uno de los referentes del espacio.

La victoria de Lula tiene un efecto positivo para Argentina y en mayor o menor medida es celebrado de un lado y otro de la grieta. Por historia y afinidad ideológica, el primero en festejar es el gobierno nacional. Pero en el entorno de Larreta, aunque no lo admitan públicamente, cayó mejor la victoria de Lula ya que lo ven como “un globalista que buscará el desarrollo del Mercosur y la región”. No es casualidad que en su mensaje de Twitter Larreta habló de “poner la integración en el centro de la agenda, buscando un Mercosur más abierto al mundo”, lo que anticipa que no solo insistirá con el acuerdo con la UE sino que promoverá nuevos con el foco puedo en la exportación de alimentos y energía.

Para la interna del PRO, también puede ser visto como un festejo para Larreta. Bolsonaro había apoyado a Macri en su fallida reelección, mientras que Patricia Bullrich ha tenido guiños hacia él aunque evitó hacer declaraciones en estos meses de campaña. Y por asociación, ya que el Javier Milei había apoyado a Bolsonaro, la derrota de la ultraderecha en Brasil también afecta a “los halcones” que quieren al libertario como socio mientras que Larreta y parte de la alianza rechazan esa alianza. Un episodio más de una interna que tendrá varios capítulos más.