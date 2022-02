La Justicia dictaminó que Julio Garro no rindió cuentas por un subsidio de $800.000

La Cámara Contencioso determinó que el intendente de La Plata no rindió cuentas por un subsidio recibido en 2017. El Municipio esgrime haber presentado la documentación en tiempo y forma.

Los jueces Sergio Gustavo Fernández y Carlos Manuel Grecco de la sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictaminaron que la Municipalidad de La Plata, a cargo del intendente macrista Julio Garro, “no rindió cuentas por un subsidio de $802.791 otorgados para el programa ‘Fortaleciendo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Platenses’”, en 2017.

Los magistrados indicaron que la Comuna “no acompañó la copia del documento que dé cuenta de la realización del pago total de la suma que le fue reclamada”, sino que “presentó órdenes de compra que imputan los gastos efectuados con relación al subsidio otorgado”. Sin embargo, dichos documentos “no fueron presentadas en el expediente como prueba”.

La causa en cuestión es la 50573/2019, “Secretaría nacional de niñez adolescencia y familia c/ municipalidad de La Plata s/proceso de ejecución”. Para Grecco y Fernández “el subsidio otorgado se encontraba sujeto a la rendición de cuentas de acuerdo con la Ley 24.156 (Administración Financiera)”, y “las modalidades y obligaciones que debían cumplirse” no se hicieron ya que “la documentación presentada no posee los efectos cancelatorios de la deuda”. Es decir, que la documentación presentada por la gestión de Julio Garro, en términos legales no responde a la debida rendición de cuentas que le corresponde a un subsidio.

La respuesta de la gestión de Garro

Desde la comuna platense señalaron a El Destape que "la Secretaría de Desarrollo Social envió dos veces el informe requerido por la justicia". La primera vez fue el 3 de septiembre de 2018 y la segunda el 20 de marzo de 2019.

Respecto de la rendición de cuentas, detallaron que "se compró un scanner, pendrive, impresora, y memoria para scanner, cartuchos de tinta y la reparación de un auto por un total del $196.552; artículos de y la compra de un Fiat MOBI por $377.300". A, entender del Municipio todo está en regla.

Sobre lo acontecido, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Yanina Lamberti, señaló que “la Justicia confirmó una condena a la Municipalidad de La Plata por no rendir cuentas sobre un programa que firmó con Nación en 2017. Nunca lo ejecutó pese a que el dinero fue transferido”.

En ese sentido, anticipó que presentarán un pedido de informe y recordó que “hace años venimos denunciando el desfinanciamiento del área. En el 2018, el programa de Fortalecimiento Social, que tiene como fin la generación de políticas públicas para la Promoción y Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no ejecutó 17 millones de pesos; en el 2019 el recorte fue de 58 millones y en el 2020 más de 100 millones de pesos no fueron utilizados”.