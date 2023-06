Juntos por el Cambio debate un acuerdo con Schiaretti de cara al cierre de listas

La mesa nacional del frente opositor se reunirá el próximo lunes. Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey rechazaron unirse a la coalición.

Juntos por el Cambio debate por estas horas acuerdos políticos de alianzas con otras fuerzas, como la que lidera Juan Schiaretti, de cara al próximo 14 de junio cuando se cumple el plazo del cronograma electoral, previsto para la inscripción de coaliciones.

El próximo lunes, a las 15, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se dará cita en el comité de la Unión Cívica Radical (UCR), según quedó acordado entre los presidentes de los partidos que integran la coalición opositora -Gerardo Morales, Federico Angelini, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro- en un encuentro virtual que mantuvieron en las últimas horas.

El debate sobre las incorporaciones comenzó a generar nuevas tensiones hacia el interior de la coalición opositora, ya que los impulsores principales de la idea son los precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y del radicalismo Gerardo Morales, pero crea resistencia en el ala dura, representada por Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

¿Acuerdo entre JxC y Schiaretti?

De hecho, el debate también generó repercusiones hacia el interior del espacio que conforman Schiaretti con otros representantes del peronismo disidente como Juan Manuel Urtubey, también lanzado a la carrera presidencial.

"Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio. Lo digo con respeto y con convicción: soy lo que fui toda la vida, un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por mi pueblo por lo que soy y por mi pertenencia", aclaró este sábado Urtubey en su cuenta de Twitter.

También el dirigente de ese mismo espacio Florencio Randazzo descartó incorporarse a JxC, pero abonó la idea de participar de una "gran PASO" opositora y habló de la necesidad de "un acuerdo programático entre diferentes partidos con un compromiso escrito para que nadie confunda el rumbo nunca más".

En ese punto, precisó: “Eso no implica incorporarnos a ningún otro partido. No nos incorporamos a otra fuerza política. Somos peronistas y lo vamos a seguir siendo”. No obstante, no cerró la puerta a algún tipo de acuerdo: “Lo que sí implica es un acuerdo programático entre diferentes partidos con un compromiso escrito para que nadie confunda el rumbo nunca más”, argumentó.

En ese sentido, consideró: “Necesitamos que todos y todas, más allá de quien gane la elección, comprometernos a cumplir 10 puntos para transformar a la Argentina. El país necesita de radicales, peronistas, socialistas, liberales, hombres y mujeres del PRO y de todos los partidos con compromiso para trabajar en serio en cambiar esta dolorosa realidad”.