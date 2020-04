Hasta Pichetto puso en duda el liderazgo de Macri en la oposición

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, realizó una dura crítica de su ex compañero de formula y puso en duda que siga siendo el jefe de la oposición.

En declaraciones a Futurock, el ex senador aclaró : "No me propusieron firmar la carta (de Vargas Llosa que firmó Macri). Soy un lobo solitario. Pero si me hubiesen dicho la hubiese firmado".

Y analizó: "Es difícil la sustitución del liderazgo de Macri. Es su opinión, su presencia, sus silencios. Llegada la elección, se tendrá que ver si ese liderazgo sirve para ganar o no".

Además, el ex parlamentario enfatizó que el Congreso fue su casa durante 26 años y se mostró a favor de que se sesionara como si no hubiera una pandemia por un virus que se transmite fácilmente cuando hay concentración de personas.

El Congreso nunca tendría que haber estado en cuarentena. Ni el poder Judicial. El Senado podría haber sesionado en la Cámara de Diputados con pocos colaboradores, con un temario ordenado".

Aunque aclaró: “No me parece descabellado incorporar una reforma al reglamento que incorpore el voto tecnológico".