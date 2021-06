Fuga táctica y millones: el exótico viaje de Macri en plena interna

La Fundación FIFA triplicó su presupuesto. Macri la visitará y presenta su libro en España para volver a definir la interna de Cambiemos.

Con una caja cada vez más abultada en la Fundación FIFA, organismo del que es presidente y visitará estos días, Mauricio Macri aseguró ser "una persona de consulta" desde su "experiencia" que no pelea por "lugares" ni se mete "en discusiones internas". Lo dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales desde Madrid, España, donde viajó el domingo sin respetar el aislamiento obligatorio por haber sido contacto estrecho de Juan Manuel López, el diputado de la Coalición Cívica, con quien compartió el encuentro multitudinario presencial de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. En medio de una fuerte disputa por los cargos, el ex presidente decidió alejarse con la excusa de presentar su libro de forma internacional y, en última instancia, regresar como el ordenador que llegó para salvar las disputas de su espacio e, incluso, seguir alimentando teorías sobre una prácticamente inexistente postulación en las elecciones 2021 pero, tal vez, un segundo tiempo para el 2023.

El fundador del PRO se subió a un vuelo de Iberia hacia la capital de España junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia. Por lo bajo, algunos dicen que, en realidad, se trata de un 80% vacaciones y un intento de enmascarar cierta actividad política en medio de un nuevo viaje que usará para descansar. ¿Mirará Netflix a las 19 en Madrid? Eso quedará dentro de las paredes de la habitación que albergará a la familia que publicita su huerta personal en redes sociales.

En plan de mostrar cierta actividad laboral, además de presentar su libro, Macri estará en Zurich (Suiza), donde se encuentra la sede de la Fundación FIFA, el organismo que se creó en 2018 y que busca, según se describe, incentivar un cambio social positivo y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo. Allí participará de varios eventos como presidente del ente, cargo que ocupa desde enero del 2020, junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Dato curioso. En las últimas horas, la Fundación FIFA comunicó que triplicará sus fondos a 18 millones de dólares, progresivamente, hacia el 2022 con el objetivo de "ayudar a promover el cambio social en todo el mundo y obtener apoyo para la recuperación y reconstrucción de infraestructura deportiva dañada o destruida en todo el mundo". Una caja interesante para el hombre del PRO que podrá administrarlos a su gusto, sobre todo porque se trata del triple de dinero que regenteaba hasta hace unos días atrás.

En 2019, sin Macri, la Fundación FIFA manejó un presupuesto de 1.8 millones de dólares. Al año siguiente, el organismo redujo los fondos de otras actividades pero le asignó 5 millones y 4 millones de dólares al ente que conduce Macri (justo en el año que asumió) y al Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, respectivamente y este año subió a ocho millones. ¡Buena paritaria!.

Este año, se ve que sin problemas económicos, anunciaron que lo incrementarán nuevamente. O sea, de 1.8 millones se pasó a cinco y luego a ocho millones de dólares sólo para que, a discreción, Macri pueda hacer uso de ellos. Ahora volverá a haber una suba, en este caso casi un salto en una gran cama elástica: "Para 2022 el presupuesto para ayudar a lograr estos objetivos es de USD 18 millones”, informaron.

Operativo clamor

Si bien algunos dirigentes consideran que Mauricio Macri viajó para no perder la costumbre de vacacionar - y sumar dinero -, no quedó fuera la posibilidad de mostrarse, al volver, como una figura clave en la definición de candidaturas opositoras. Esta semana no habrá reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio pero deberían volver a encontrarse en los próximos siete días para terminar de delinear ejes clave: alianzas, internas y pisos porcentuales necesarios para que las listas perdedoras de la PASO puedan colar a sus dirigentes en la ganadora. La definición de ese número quedó en manos de cada uno de los distritos. Hay dos opciones: bajar mucho los pisos para dar la sensación de amplitud y mayores posibilidades o mantenerlos como están para obligar una boleta de unidad que garantice, desde el vamos, algún tipo de espacio.

Para eso se reunió la mesa de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Lo hicieron el martes a las 16:30 en Vicente López, municipio de Jorge Macri, el presidente del PRO local y referente del ala dura. El dirigente que no quiere candidatos con responsabilidad de gestión y, mucho menos, porteños en su distrito.

La reunión no tuvo foto y tampoco filtraciones. Se trató de un encuentro más que nada técnico que sirvió para conocer la opinión de los referentes de otros sectores y analizar una presunta interna cambiemita en la provincia pese a que muchos siguen con la unidad en la cabeza. Además, buscaron conocer cómo se vive el fuego cruzado en otros municipios y comenzaron a charlar los mínimos y máximos para que los rezagados de la PASO inserten sus dirigentes en la boleta ganadora. Durante casi una hora y media, charlaron aspectos administrativos vinculados al armado del cronograma electoral a nivel partidario, el sistema D'hont de listas, los apoderados, estatutos, firmas y cuestiones poco vinculadas a la rosca.

A menos de un mes del cierre de listas, el panorama no parece sencillo para la oposición: Facundo Manes, que todavía no confirmó su presencia en las listas, sería el candidato de la UCR para generar consenso o ir a internas. En los últimos días, se juntó con Jorge Macri y desde el PRO miran con recelo una posible alianza entre ambos para perjudicar a Diego Santilli - el intendente de Vicente López le quitaría más votos al (ex) porteño que al radical - y ganar posiciones en el armado local. Por el otro lado, el hombre de Horacio Rodríguez Larreta mide bien, tiene mejor proyección y capacidad de atraer a otros sectores pero podría verse debilitado en una contienda PRO-PRO. Luego, se sumarían otras figuras por dentro del espacio, como Emilio Monzó o Elisa Carrió. La dirigenta de la Coalición Cívica, parte del armado larretista, repitió en varias ocasiones que ella la pasó muy mal en el Congreso, que no le gustaría volver pero que participaría - o encabezaría - una papeleta en pos de la unidad. Pero todo ésto, en principio, no se abordó. Al menos no en detalle.

De todos modos, la semana pasada calentó la interna. Intendentes como Néstor Grindetti, de Lanús, Julio Garro, de La Plata, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, bancaron la candidatura de Santilli junto a otros jefes comunales PRO. Luego, la foto se amplió e incluyó a legisladores, ex mandatarios municipales y dirigentes territoriales. Más tarde, el tridente del conurbano posó junto a Patricia Bullrich que, después de la charla, viajó para verse con Jorge Macri. ¿Paloma mensajera? En principio, se mostraron molestos por el intento larretista de imponer un candidato porteño pero no se descartó la chance de una negociación que, de momento, pareciera no tener puerto cercano.

"Siempre es difícil definir una estrategia electoral y los candidatos. Y es más difícil aún en una coalición tan grande y diversa como la nuestra pero estoy seguro que se logrará armar una propuesta de equipo con lo mejor que tenemos", dijo Mauricio Macri en su misiva escrita desde España en la que, además, remarcó que el objetivo es "ganar estas elecciones" e incluso fue más lejos: creyéndose victorioso, pidió proponerle un plan económico conjunto al Gobierno "que retome el rumbo correcto y permita recuperar la confianza". Una suerte de optimista visualización de un futuro incierto, dado que el ex jefe de Estado - pese a haber pedido no adelantar las internas del 2023 al 2021 - consideró que ese trabajo mancomunado será parte de una transición que se "consolidará cuando un hombre (NdR: hoy Larreta) o una mujer (NdR: hoy María Eugenia Vidal, pero también Patricia Bullrich) de nuestra coalición gane la presidencia" en el próximo año impar.

Además de Jorge Macri, la reunión de la mesa provincial cambiemita tuvo la presencia de Grindetti, el vice del partido; Joaquín de la Torre, hombre fuerte de San Miguel que el primo quiere en su armado pero que también podría emigrar al espacio de un Florencio Randazzo que se lanzó formalmente con una entrevista en el diario Clarín; el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, impulsor de la postulación de un Facundo Manes que logre consenso; el senador provincial de la Coalición Cívica, Andrés de Leo; la radical e intendentea de General Arenales, Erica Revilla; la diputada provincial de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin; y Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos.