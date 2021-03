En el Congreso, Juntos por el cambio apunta contra Vizzotti y Cafiero

En medio de las críticas por la designación del diputado Martín Soria como ministro de Justicia y la continuidad de la operación política en Formosa, Juntos por el Cambio sumó una nueva táctica en su intento de desgastar al Gobierno y volvió a arremeter contra la titular de Salud, Carla Vizzotti, para que dé explicaciones ante el Congreso por las vacunas contra el coronavirus aplicadas por fuera del sistema de turnos establecido. Solicitaron una sesión especial para el jueves 25 de marzo, día en que se presume se debatirá la reforma del Impuesto a las Ganancias, para convocar a la funcionaria y exigir informes por parte del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La vacunación VIP se convirtió en uno de los ejes de Cambiemos y buscan mantener el tema en agenda obviando la imputación de Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós en la Ciudad, acusados de privatizar dosis, y el escándalo que envuelve al Gobierno de Corrientes, comandado por el radical Gustavo Valdés, provincia en la que se encontró al Ministro de Salud con cientos de aplicaciones en su auto particular, sin custodia ni la cadena de frío correspondiente para resguardarlas.

Con una carta presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el interbloque de Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para el 25 de marzo a las 11 de la mañana. Si bien aún no se confirmó la fecha, se estima que ese día podría tratarse el proyecto sobre Ganancias, que podría tener dictamen de comisión este jueves. El proyecto cuenta con amplio consenso y legisladores del Frente de Todos buscarán incluir en el debate a los jueces y jubilados judiciales que hoy no pagan el tributo.

El interbloque opositor quiere tratar cinco expedientes diferentes. Uno de ellos apunta a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia del régimen de promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles, algo que ya fue tratado en el Senado. Otro está vinculado a la recuperación de la ganadería ovina con la prórroga por 10 años de la obligación de incluir en el presupuesto de la administración nacional un monto anual a integrar en el Fondo de la Recuperación de Ganadería Ovina y la elevación del monto a integrar.

Salvo esos dos proyectos, el resto está dirigido exclusivamente a la cuestión vacunas. Uno de los expedientes apunta al tratamiento de una ley de transparencia en la gestión, provisión y acceso a las inmunizaciones contra el coronavirus; el otro pide informes verbales por parte de Santiago Cafiero y Carla Vizzotti "con todos los secretarios de Estado de la cartera de Salud sobre la existencia de vacunatorios clandestinos o vacunaciones irregulares". El último solicita informes al Poder Ejecutivo sobre "el listado completo de las personas vacunadas contra el COVID-19", algo que atentaría contra la ley de protección de datos personales.

Como contó El Destape, la Agencia de Acceso a la Información Pública emitió un documento con una serie de recomendaciones sobre la difusión de los datos. Salvo los funcionarios públicos, porque el interés de la sociedad es superior al de la privacidad, sólo se podrán "publicar datos básicos como edad y sexo de la persona, fecha de vacunación, etapa del plan de vacunación, pero no aquellos datos que permitan identificarla (por ejemplo, su nombre, número de DNI o identificación tributaria)”. Con esta información se podrá conocer si la vacuna fue aplicada conforme al plan resguardando, al mismo tiempo, la privacidad de las personas. De todos modos, sus datos podrán divulgarse sólo en caso de que se “haya prestado su consentimiento libre, expreso e informado”, algo que solo puede hacerse “de manera totalmente voluntaria: la negativa a ceder la información personal no debe resultar en un perjuicio para el titular del dato”, como, por ejemplo, la no aplicación de la dosis.

Las operaciones de Cambiemos

Más allá del intento de mantener la intención de empañar la campaña de vacunación en agenda, desde Juntos por el Cambio avanzaron con un discurso cada vez más agresivo contra el Gobierno. Lo hicieron con Formosa, hacia donde nuevamente viajaron legisladores opositores, luego de que Patricia Bullrich se mostrara disfrazada de presidiaria, y también con el ataque a cualquier intento por mejorar el Poder Judicial.

Respecto a Formosa, desde Juntos por el Cambio apuntalaron un pedido de intervención del Poder Judicial provincial. En paralelo, criticaron la designación de Martín Soria al frente del Ministerio, en reemplazo de Marcela Losardo. Uno de los primeros en hablar del tema fue el diputado del PRO y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, en diálogo con El Destape. Aseguró que el nombramiento "implica que el presidente va a profundizar el plan contra la justicia para controlarla y amedrentar a los jueces independientes. Nada bueno espero de esta designación".

Luego salieron a manifestar su rechazo los distintos sectores de la alianza opositora, en el mismo tono. "La Carta de CFK contra la Corte Suprema. El discurso del Presidente en el Congreso contra el Poder Judicial. Las amenazas a los jueces del Ministro del Interior. La llegada de #Soria a Justicia. Todos capítulos del mismo plan: cerrar las causas del kirchnerismo por corrupción", dijo Mario Negri en sus redes sociales.

También opinó Patricia Bullrich, que volvió de Chubut y hoy recibió, junto a Mauricio Macri, a la nueva dirigencia del PRO Tucumán. "Soria viene a convertir las causas de saqueo kirchnerista en persecución política", dijo. “Una de las aspiraciones como ministro es terminar con el lawfare, con las operaciones judiciales. Nosotros defendemos la verdad y la independencia de la justicia: el que las hace, las paga", sostuvo la presidenta del partido opositor.

Quien también se sumó a las críticas fue Martín Lousteau, quien está en medio de un fuerte enfrentamiento político con Mario Negri por la disputa del radicalismo. "Está claro que el perfil de Soria es muy diferente del de Losardo, no importa si hay un cambio por una reflexión del Presidente o por una imposición, lo que vemos es un rumbo muy distinto en la aproximación institucional que se suponía iba a tener el gobierno", dijo el senador.