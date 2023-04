Elecciones 2023: en plena interna PRO, municipios bonaerenses ponen en jaque los tiempos de Patricia Bullrich

La precandidata presidencial no definió su nombre para disputar la gobernación y los aspirantes a municipios no comandados por el PRO empezaron a pedir algún tipo de decisión política para apuntalar la campaña.

En medio de un marcado conflicto nacional entre dos alas del PRO, un sector se mostró mucho más consolidado y claro a la hora de presentar un armado en distritos clave del país y el otro optó por hacerse esperar. Las disputas, entre líneas, para ver quién será el responsable de una ruptura (que hasta el momento todos se encargaron de negar), no parecen tener final pero en el medio están los dirigentes no nacionales que empezaron a reclamar definiciones. En Buenos Aires, al ver que Horacio Rodríguez Larreta mostró una clara estrategia y una unificación de nombres, el sector que se ubicó tras Patricia Bullrich empezó a mostrar impaciencia.

Bullrich demorará hasta bien entrado el fin de abril la definición de un candidato a la gobernación bonaerense. Ese limbo en el medio de la lista sábana empezó a generar cierta preocupación en los referentes locales que se encolumnaron detrás de su proyecto político al notar que Diego Santilli, instalado y lanzado hace meses, empezó a sacar ventaja por estar en carrera sin ningún tipo de cuestionamientos. Eso le permitió encarar una estrategia clara a él y a sus postulantes para las intendencias. El bullrichismo quiere tomárselo con calma, no apresurarse para tomar decisiones importantes que, de salir bien, podrían generar un mayor volumen en el equipo y apuestan a las dos puntas de la boleta, la presidencial y la local. Pero se empezó a sentir la impaciencia.

Los candidatos municipales empezaron a hablar de la creación de mesas locales para apoyar el proyecto de Bullrich presidenta pero se encontraron con un problema, en especial a la hora de elegir el candidato a intendente. Como todavía no se definió la estrategia provincial ni se designó a un postulante para la gobernación, los distritos comenzaron a entrar en la etapa de la incertidumbre. Muchos de esos dirigentes responden a figuras provinciales, no nacionales, y no saben si su referente será o no será el elegido por la titular del PRO bajo licencia.

Por eso, empezaron a encontrar dificultades a la hora de comunicar y atraer votos o apoyos para una construcción territorial y electoral. Sobre todo porque cada uno de los posibles nombres para la gobernación también tienen a sus propios equipos. ¿Qué pasará con los que ya caminaron si el designado quiere poner a otro nombre? Probablemente haya un acuerdo político, pero también muchos podrían quedar molestos. Por el momento, están perdidos.

Bullrich iba a definir a su candidato a fines de marzo, eso se postergó hasta abril. Es llamativa la fecha porque María Eugenia Vidal también dirá si será o no será candidata más o menos para la misma época. Eso liberaría a Cristian Ritondo para un posible acuerdo con Patricia. La indefinición de la ex ministra podría deberse a eso, pero es terreno de especulación. Hasta ahora, nadie lo vinculó, aunque resulte llamativo. Lo cierto es que si existiera un pacto así, la líder del PRO bajo licencia podría también incorporar a la figura de la ex gobernadora, dado que el jefe de bloque macrista en Diputados es de su mesa más estrecha. Pero está en veremos.

Hasta ahora, los tres candidatos en lista son Néstor Grindetti, alcalde de Lanús bajo licencia temporal para hacerse cargo de Independiente; el ex ministro de Vidal, Joaquín de la Torre; y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. De sumarse Ritondo, se incorporaría un nuevo condimento. Hasta ahora, lo común entre los cuatro es haber ocupado un rol en la provincia. El diferencial que se buscó para competir contra Santilli.

Con todo ese desfile de nombres, empezaron a aparecer algunos distritos con problemas. Por ejemplo, en Moreno, Ritondo mostró un nombre propio y Bullrich también, del círculo de De la Torre. Si hay acuerdo entre ambos, ¿qué pasaría con esos dirigentes? ¿habrá internas dentro del mismo armado? Probablemente haya acuerdo, pero la incertidumbre pesa.

Esa situación se empezó a repetir en varios distritos, especialmente en aquellos donde hoy no gobierna el PRO y probablemente se vaya a una PASO con los nombres del larretismo. La falta de definición, se comenzó a notar en algunas encuestas locales, inició una afectación a la imagen de Bullrich, de sus precandidatos a la gobernación y también de la estrategia de los referentes locales.

Entonces, se comenzó a generar una suerte de parálisis en la que los precandidatos a las intendencias no saben qué hacer ni cómo reaccionar dado que desconocen cuál será su lugar en la boleta larga de Patricia. El nacimiento de muchos nombres generó ese dilema, son varias las personas que pugnan por el mismo lugar y ya sonó el pedido de una definición.

Más allá de lo que haga o deje de hacer Vidal, el mensaje fue destinado directamente a Bullrich porque es su armado, no el de la ex gobernadora. El problema fundamental está enfocado en los distritos no gobernados, aquellos que enfrentarán internas con el larretismo porque, casi como un efecto tsunami de la decisión electoral en CABA, cobró más fuerza la estrategia de la I latina, PASO en todos los estamentos.

La indefinición precipitó problemas locales, los dirigentes territoriales no saben si salir a militar o invertir recursos si aún desconocen la figura a la que le responderán en la provincia. A mediados de abril, Larreta y Santilli ya definieron su estrategia. A mediados de abril, Bullrich no lo hizo con la suya. Lo que inició como una ventaja, la proliferación de listas y referentes que empezaron a trabajar y apoyar a la boleta de Patricia, comenzó a verse como una desventaja.

Los dirigentes locales ponen recursos con el riesgo de que, en tres semanas, su referente provincial no sea el elegido para disputar la gobernación y ellos, en el territorio, dejen de tener el lugar que pensaron que iban a conseguir. Por eso empezó un operativo clamor para acelerar los tiempos. Un inconveniente de abajo hacia arriba que, se pidió, debería ser solucionado pronto.

Esa debilidad fue vista por el larretismo que, con la ventaja de tener un solo candidato definido hace tiempo, mostró su propio operativo clamor para tener un solo candidato a gobernador. Ese nombre sería el de Diego Santilli, mejor posicionado en las encuestas y, hasta ahora, el único PRO confirmado.

Eso probablemente traiga aparejados muchos problemas porque hay otros postulantes que no tienen intenciones de bajarse de la contienda por el dedo ajeno. Pero ya hubo expresiones en favor del agrupamiento. Lo hicieron Camilo Etchevarren, macrista intendente de Dolores, también Miguel Ángel Pichetto, Ezequiel Galli, Diego Valenzuela y el propio Larreta, que mandó un mensaje para defender a los municipios propios.

Para el bullrichismo, sin embargo, el apuro no tiene ninguna razón de ser. Si bien se comprendió el malestar que pueda existir en las bases, también se dejó en claro que lo importante para Buenos Aires serán las dos puntas de la boleta, la presidencial y la de intendentes. El gran problema es que los aspirantes a alcaldías todavía no saben si irán o no irán, dado que los referentes provinciales no fueron definidos.

La seguridad estaría en esos dos extremos, sin importar quién ocupe el lugar del centro. Sea Grindetti, Iguacel, De la Torre o Ritondo. En ese esquema, los recursos deberían estar concentrados en apuntalar la candidatura presidencial de Bullrich y no especular con quién será el posible aspirante a la gobernación. La cima se tiene que sostener para obtener buenos resultados.

Sin embargo, no se desconoció que las encuestas puedan reflejar algo de este descontento. Así como el bullrichismo maneja números que ponen a la ex ministra en ventaja frente a Larreta en varias provincias, la inclusión de Santilli en la ecuación empata el escenario. Y eso es lo que le preocupa a las bases de Patricia. De todos modos, hubo cierta confianza en tener las puntas cubiertas y no habrá ningún tipo de definición hasta bien entrado el final del mes. Por lo que habrá ansiedades por unas semanas más.