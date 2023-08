El hombre que atacó a Echarri y Dupláa fue candidato de Juntos por el Cambio en Tucumán

Hace tres meses, ambos actores fueron increpados en un aeropuerto. El hombre a cargo del escrache, quien aseguro ser un "tipo común", formaba parte de una lista de JxC en Tucumán.

El actor Pablo Echarri y la actriz Nancy Dupláa sufrieron un ataque en redes sociales luego de que se haga viral un video, que data de hace unos meses, cuando fueron increpados en un aeropuerto por un grupo de argentinos que les pedían explicaciones por la suba del dólar. Ahora se conoció la identidad de quienes atacaron a los artistas y el hombre en imagen, Iván Troitiño, formaba parte de la lista de postulantes que peleaban por una banca en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán por el Frente Vamos Tucumán -agrupación integrante de Juntos por el Cambio (JxC), a nivel nacional-.

"¿No hacen videitos ya? Son dos zánganos, ¿qué hacen acá? Yo estoy de vacaciones pero pago impuestos, ustedes viven del Estado. Yo soy profesional, ustedes son profesionales en robar. Se robaron el país. ¿Por qué no hacen videitos sobre cuánto está el dólar ahora? El país explota", dispara Troitiño y su mujer -Helen Eichele- en el video grabado y compartido por el propio Echarri. Y sentencia: "Amigos, hijos, clientes, pacientes, parientes y allegados de estos dos genios de la democracia, disfrútenlos en todo su esplendor. Él balbucea la palabra 'video', ella cree que es la única que paga impuestos. En fin, no les tenemos miedo".

Según informó La Gaceta de Tucumán, en abril pasado, quien acusaba a Echarri y Dupláa de vivir del Estado, justamente formaba parte de una lista para trabajar en él. El Frente Vamos Tucumán liderado por quien fue candidata a gobernadora Silvia Elías de Pérez, que integra a Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional, cayó el pasado 9 de junio ante el Frente Justicialista por Tucumán de Osvaldo Jaldo y allí, figuraba el nombre del hombre del video.

Dentro de una variada lista de postulantes, que peleaban por bancas en el Concejo Deliberante de la capital, además de aparecer abogados, contadores y jóvenes, figura Troitiño, quien además es presidente de la Federación Tucumana de Karate.

Tras la viralidad, Troitino compartió un video en sus redes sociales donde buscó pedir disculpas por el ataque, pero terminó justificándose y acusando a ambos artistas por su militancia. "Antes que nada, y si sirve de algo, me disculpo. No está en mi naturaleza hacer este tipo de ataques, al contrario. Sí quiero aclarar algunas cosas, a ustedes y a la sociedad. Esto pasó hace 3 meses, cuando el dólar estaba a $450 y en esa ocasión, estábamos ahí en el aeropuerto camino a festejar el 30° aniversario de casados con mi mujer. Cuando le vi la cara a toda la gente que estaba ahí en la sala, de impotencia y bronca, decidí hacer algo y no quedarme callado. Lo que no entiendo es el silencio que lo caracteriza", manifestó.

Si bien remarcó que las disculpas se debían a que hacer un ataque "no es correcto", volvió a la carga de Echarri y Dupláa. "El silencio que nos invade cada día más, los invade a ustedes y a la sociedad. El silencio al final te termina convirtiendo o en cómplice, o en cobarde o en fanático. Ese día dijimos que el silencio no era opción. Sé que no es la mejor forma, pero bueno, salió. Les pido perdón por el mal momento". El tucumano pidió que lo entiendan por los malos momentos que atraviesa como "tipo laburante y común", especialmente cuando sus hijos piden irse del país.

"Cuando vos y todos tus amigos, los actores, han hecho todos esos videos... El dólar estaba $40 y cuando te crucé estaba $450, más o menos. Y después de las PASO, tocó los $800. Mis hijos me volvieron a decir que se quieren ir. ¿Tienen idea lo que es el dolor de un papá? Acá no tienen oportunidades", se justificó. Y añade: "'La Patria está en peligro' has dicho tantas veces, ¿y ahora? ¿No van a decir nada? Qué pena. Obviamente estallan las redes sociales con gente que no le gustan este tipo de conductas, pero hay miles de personas que también me están apoyando. Evidentemente represento un sentimiento de millones de personas".

El video completo

A pesar de formar parte de Juntos por el Cambio (JxC) en Tucumán, Troitino se llama a sí mismo peronista asegurando que "toda la vida he sido justicialista, siempre he pensado en la justicia social" y que es de cuna de padres y abuelos peronistas. "Lo irónico es que ustedes me hacían la 'V' de la victoria y yo me reía porque creían que me estaban insultando, pero no. Te puedo asegurar que soy 10 veces más justicialista que vos", dice. Y suma: "Se me acercan de todos los partidos políticos porque ven a alguien laburador, que está metido en el deporte, y que nada tiene que ver con la política".

Sobre el cierre, el candidato a concejal les recomienda decir "lo mal que están haciendo las cosas" porque eso también es justicia social y amenaza: "No lo hiciste, sabiendo que existía ese video. Después del martes, de la debacle, de las palabras durísimas de mi hijo, decidí subirlo". Y sentenció: "No fui grosero, de hecho ustedes fueron mucho más groseros que yo. Sabés bien que cuando nadie filmaba, hasta me has desafiado. Y por último, una frase de alguien que cambió la historia de la humanidad: 'No le tengo miedo al rugido de los malos y los corruptos, le tengo mucho más miedo al silencio de la gente buena'. Ese día, no pude quedarme callado".