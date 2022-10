El doloroso momento personal que reveló López Murphy: "Muy delicado"

El diputado de Juntos por el Cambio ahondó sobre una dura situación personal que debe enfrentar y los dilemas que eso le generó sobre sus obligaciones.

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy reveló el último jueves que se encuentra atravesando una dura situación personal por la "delicada" enfermedad que padece uno de sus hijos y los dilemas en cuanto al cumplimiento de sus deberes cívicos que eso le generó.

"Nuestro Parlamento está muy parejo en las votaciones y si alguien se ausenta... Yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones", comenzó diciendo López Murphy en diálogo con Luis Novaresio por el canal La Nación Más.

"¿Por problemas personales superados?", preguntó el periodista, a lo que el legislador por Republicanos Unidos comentó, visiblemente emocionado: "Una parte muy delicada y dolorosa sí y otra parte no, y fue la única vez que he sentido un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho cumplir con mi deber. Lo he hecho, pero me ha costado".

Acto seguido, el exministro de Economía ahondó en su situación y dio a entender que hubiera querido poder cuidar más de su familia pero que no pudo por sus deberes como funcionario público: "Tengo un familiar enfermo en términos muy delicados y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustituir lo que debió haber sido mi rol", dijo. Y agregó: "Cuando tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a enfrentar los dilemas que afronté. Sacamos la carta equivocada".

Luego, Novaresio quiso saber si López Murphy era creyente y "cómo hace para entender que un Dios pueda generar en un hijo una situación disvaliosa". "Yo no tengo una fe primitiva, tengo preguntas y me las hago. Son preguntas muy duras, no solo la que usted refiere", señaló, y agregó: "Mi familia hizo un esfuerzo extraordinario" al apoyar que él pudiera cumplir con sus deberes públicos mientras abordaban la situación.

Además, el excandidato presidencial en 2003 contó otra situación personal difícil que le tocó afrontar años atrás. "Yo viví otro momento difícil de mi vida. Estando en Estados Unidos mi padre se enfermó y murió y no pude volver. En ese proceso, el capellán de la universidad me ayudó mucho", contó, y añadió: "Estudié más teología de lo que hubiera esperado estudiar en mi vida. Fue una experiencia en el dolor muy formativa. A veces usted sacar una mala carta, me duele en el alma pero eso fue lo que pasó".