Los representantes del Instituto Independencia denunciaron a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a los legisladores de Cambiemos Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Martín Lousteau por la marcha donde se exhibieron bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada. Los acusan de instigar a cometer delitos, apología a cometer delitos y por discriminación.

Fue presentada en la Cámara Criminal de la Capital Federal y se espera el sorteo para conocer en qué juzgado será tratada. Entre los denunciantes figuran el ex concejal Mariano Pinedo y la presidenta del Instituto Independencia, Daniela Bambill.

En la denuncia destacan de forma negativa los mensajes de odio y violencia contra el gobierno como "Alberto cuidado, el pueblo está cansado" o "una Argentina sin Cristina". Además señalan que colgaron bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada con el nombre de referentes políticos y sociales como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

"Como suele ocurrir en ese tipo de manifestaciones de sectores de una derecha que fundamenta su reclamo en razones de odio, se esgrimineron en el acto consignas de gravedad, incitando a la violencia política, con claras notas de odio hacia quienes no comparten sus mismas ideas o criterios de intervención en la esfera del debate público", sostuvieron los denunciantes.

En la acusación, recuerdan que hubo periodistas que fueron agredidos al momento de hacer su trabajo desde la Plaza de Mayo. Señalan que la manifestación violenta no puede enmarcarse en la libertad de expresión.

Alberto condenó la movilización por las bolsas mortuorias

El presidente Alberto Fernández advirtió que "la forma de manifestarse" en democracia "no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada" bolsas mortuorias "con nombres de dirigentes políticos" y afirmó que "esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República".



"No callemos ante semejante acto de barbarie", pidió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter en alusión a las bolsas simulando ser mortuorias con nombres de dirigentes políticos colgadas en las rejas de la Casa de Gobierno durante la marcha de la oposición. El Presidente escribió: "La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos".

"Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República" sostuvo y pidió: "No callemos ante semejante acto de barbarie". El posteo fue acompañado con fotografías que muestran la simulación de bolsas mortuorias sobre la Plaza de Mayo.