Carrió sigue fogoneando la interna en JxC: su mensaje provocador en las redes

La referente de la Coalición Cívica lanzó un críptico tuit luego del cruce que tuvo con el resto de la coalición opositora durante la semana.

Cuando parecia que las aguas se estaban calmando, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a avivar este domingo la interna en Juntos por el Cambio con un provocador mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que "lo que causa escándalo es la verdad".

"La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo 'poco patriarcal'. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos", lanzó Lilita en su cuenta de Twitter.

Las denuncias de Carrió contra Juntos por el Cambio

De esta forma, redobló su apuesta luego de los fuertes cruces que mantuvo con los demás líderes de Juntos por el Cambio durante la semana pasada, cuando apareció en varios reportajes pidiendo "reglas decentes" en JxC y cuestionando a dirigentes como Gerardo Morales, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Gerardo Milman y Cristian Ritondo, entre otros, a quienes acusó de buscar acuerdos políticos con el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, afirmó Carrió y disparó una serie de críticas contra referentes de Juntos por el Cambio.

Lilita amenazó incluso con romper con Juntos por el Cambio. "Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", indicó, y agregó: "Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo".

El cruce con Bullrich, Larreta y Morales

La primera en responderle fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien dijo en Twitter que no puede ver "con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió".

En un hilo publicado en Twitter, Bullrich agregó: "Se tiene que terminar la impunidad de la palabra. Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio, a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable".

Luego se sumó el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales: "Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo".

También a través de Twitter, Morales replicó: "En Jujuy hay 43 empresas, la mayoría de prestigio internacional, invirtiendo en litio con leyes y un código minero que se cumple. Apenas asumí como Gobernador transparenté los padrones mineros para que se conozcan todas las áreas. No permito que se intente manchar nuestra gestión".

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le contestó a Carrió por Twitter, a través de un texto titulado "Este no es el camino". "Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino", aseveró el alcalde porteño y agregó: "Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios".

En cambio, quien se diferenció de sus compañeros políticos fue el expresidente Mauricio Macri. Luego de mantener un sugestivo silencio sobre los polémicos dichos de Carrió, un dirigente de su riñón, el exsecretario General de Presidencia Fernando de Andreis, salió a decir que "hay que ser incansables en la defensa de la república y las instituciones. Cuidar que JxC no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo"