Cambiemos definió su conducción en medio del escándalo "Gestapo"

La oposición evitó discutir sobre los reveses de la última semana pero tuvo un cruce didáctico en torno al Consenso Fiscal. Juntos por el Cambio mantuvo a figuras en la mesa de conducción, excluyó a los espacios pequeños, permitió la participación de Lousteau pero no invitó al bloque de Evolución pese a ser el tercero más grande del interbloque.

Después de la derrota en Diputados y en medio del escandaloso armado de causas judiciales contra sindicalistas durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia, Juntos por el Cambio buscó mostrar unidad y definió sus autoridades a nivel nacional, la mesa de conducción que delineará las políticas y posturas opositoras en el futuro. La alianza optó por mantener en sillas clave a los referentes de los partidos y bloques parlamentarios más importantes, relegando a los pequeños, pero prefirió no echar leña al fuego y garantizar la participación de un Martín Lousteau que no posee cargos institucionales pero cuya paz será importante para intentar lograr la reunificación en Diputados. El senador no llegó a la foto de rigor por compromisos previos pero, tras algunas especulaciones estuvo. El encuentro, sin medios de comunicación y con un fuerte pacto de silencio, no alcanzó para abordar temas críticos para el espacio pero sí le dio lugar a un debate en torno a la firma del Consenso Fiscal, un acuerdo que volvió a dividir a los gobernadores cambiemitas.

Pese a ser uno de los cuatro bloques mayoritarios dentro del fragmentado Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, Evolución no logró colar a Rodrigo De Loredo en la mesa nacional. Con un diputado más que la Coalición Cívica, el espacio no reconocido institucionalmente por la UCR no tuvo a su referente y la figura principal fue la de Lousteau. En el fondo, esperan que ese bando se integre, en marzo, al conducido por Mario Negri, que sí formó parte de la convocatoria de este lunes al mediodía. "No es una asamblea, es una mesa de conducción" fue, palabras más, palabras menos, el concepto que rigió para no integrar a cada uno de los seis bloques y cuatro monobloques de la alianza en Diputados.

La presencia de Lousteau se pergeñó el viernes después de un encuentro entre los presidentes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Peronismo Republicano. Excluido del listado de participantes de la mesa nacional por no tener un cargo institucional que lo avale (es vice segundo del radicalismo pero sólo están habilitados los titulares), el senador y Gerardo Morales se reunieron para llevar paz. Ambos acordaron la participación del porteño como un gesto camino a la reunificación parlamentaria. Pero Martín no formó parte de la foto difundida este lunes, algo que no fue un hecho político sino mera coincidencia. La imagen se tomó al final del mitin y el dirigente tuvo que retirarse para participar de otra reunión.

Sin más temas en la agenda que cuestiones burocráticas, personas presentes en la reunión y otras al tanto de su contenido le dijeron a El Destape que la dirigencia no abordó la mala estrategia parlamentaria que llevó a la alianza a perder en el debate del proyecto de Bienes Personales, no se tocaron posibles "sanciones" a los legisladores ausentes durante el tratamiento de esa iniciativa y tampoco analizó el video del ex ministro bonaerense de Cambiemos, Marcelo Villegas, y su "Gestapo" antisindical. Sin embargo, la charla tuvo un cruce didáctico sobre la necesidad o no de firmar el Consenso Fiscal con el Gobierno federal. El pacto impositivo con la administración nacional contó con el acompañamiento de tres de cuatro mandatarios cambiemitas, todos de la UCR, y el faltazo del jefe de Gobierno porteño interesado en continuar con su demanda contra el quite de fondos coparticipables.

Según revelaron, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió que los mandatarios provinciales y de la CABA no firmen el pacto fiscal con el Gobierno nacional pero los gobernadores tuvieron que explicarle que debían acompañarlo por cuestiones financieras locales. Incluso, también tuvieron que detallar la letra y espíritu del Consenso que ya suscribieron en la edición anterior, por lo que la mesa nacional optó por apoyar las decisiones siempre y cuando respeten una premisa básica de campaña: no crear ni aumentar impuestos. Algo que no hizo la Ciudad de Buenos Aires.

Horacio Rodríguez Larreta optó por no firmar el Consenso Fiscal porque la Capital Federal lleva adelante una presentación judicial contra el Gobierno nacional por la quita de fondos coparticipables que la gestión macrista le dio en exceso al territorio más rico del país. Así lo explicó en una conferencia de prensa que, después de un bajo perfil, lo volvió a poner como protagonista en la agenda mediática. Sin embargo, sí acompañaron Rodolfo Suárez de Mendoza, Gerardo Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes.

Más mesas que Mirtha

La reunión de la mesa nacional se acordó el viernes pasado, no contó con la presencia de medios de comunicación y la palabra oficial sólo llegó mediante un comunicado en el que detallaron la creación de nuevas instancias de construcción política bajo el concepto de la federalización del espacio opositor. A partir de ahora, habrá instancias a nivel país, a nivel local, a nivel de asesorías y un reglamento interno para evitar conflictos.

Según comunicaron, la nueva conducción estará integrada por los presidentes de la UCR, del PRO, de la Coalición Cívica y de Peronismo Republicano, pero también estarán los gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, los presidentes de los bloques e interbloques parlamentarios y miembros propuestos por cada partido. Dos por el radicalismo, dos por el macrismo, uno por el sector de Elisa Carrió y otro por el bando de Miguel Ángel Pichetto.

A nivel federal, habrá una mesa integrada por los partidos de distritos con representación parlamentaria nacional, o sea que tengan diputados o senadores en el Congreso. También habrá una instancia similar en cada una de las 23 provincias y la CABA para abordar temas locales y otra conformada por las fundaciones y expertos en las distintas materias que colabore con temas de Gobierno y temáticas coyunturales, algo así como una asesoría técnica.

Durante los primeros meses del 2022, Juntos por el Cambio presentará un reglamento de funcionamiento y el sistema de toma de decisiones de la conducción nacional. Camino a ello, definieron ejes de trabajo. El 18 y 19 de febrero habrá un encuentro con legisladores nacionales en Santa Fe, la mesa federal se constituirá el 18 de marzo y en abril se realizará un Congreso Nacional con la participación de las mesas nacional, federal y provinciales.