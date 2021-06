Elecciones 2021: fotos borradas y reuniones secretas recalientan la interna en Juntos por el Cambio

El ala dura apoyó los pedidos de los intendentes y tensionan la relación con Larreta, que borró una foto clave.

Se acerca el cierre de listas para las elecciones 2021 y la interna de Juntos por el Cambio se calienta cada vez más. En los últimos tres días hubo reuniones pactadas, secretas y fotos borradas en las redes sociales para no herir susceptibilidades. Algunos de los protagonistas fueron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, su primo e intendente Jorge y Patricia Bullrich. También figuraron los que perdieron las elecciones municipales en 2019 y los dirigentes se empezaron a sacar chispazos que, cada vez más, dejan entrever una relación tirante entre el jefe de Gobierno porteño y el ex presidente.

Por orden cronológico, esta semana se reunieron los Macri a la hora de la cena. El ex presidente perdió la posibilidad de ver Netflix a partir de las 19 pero le comunicó su apoyo al intendente de Vicente López tanto en lo referido a la necesidad de que los dirigentes con responsabilidad de gestión no sean candidatos este año, como también en la necesidad de que los porteños no se muden a la provincia de Buenos Aires para postularse en estos comicios y en los del 2023.

El viernes, en declaraciones a A24, Jorge Macri dijo: “Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué dirían ustedes? Enviar candidatos desde la ciudad a la provincia, está bien; pero a la inversa está mal”. Las declaraciones fueron un tiro directo a Horacio Rodríguez Larreta y su intención de llevar a Diego Santilli al territorio bonaerense.

"No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos”, dijo Macri. "Estamos en medio de una ´pandemia´ y va a dejar ir a su vice jefe de gobierno que incluso es el Secretario de Seguridad?" agregó y lanzó: “No nos olvidemos que además Santilli y yo somos de la misma fuerza política. Nuestros aliados de la Coalición Cívica, los Radicales y los Justicialista también necesitan y deben participar. Esto no es tenerle miedo a las PASO pero esto de cruzar candidatos no ayuda a los acuerdos".

El intendente recibió el apoyo de Mauricio Macri y también el del ala dura del PRO. El hombre de Vicente López además se reunió el jueves, cerca de las 19, con Patricia Bullrich, Esteban Bullrich, Waldo Wolf, Hernán Lombardi, Gerardo Milman y Joaquín de la Torre en La Lucila. El temario fue el mismo: bajar línea para que los de la Ciudad no vayan a la provincia.

Jorge Macri había pedido dos cosas: que los funcionarios con responsabilidad de gestión no sean candidatos este año para concentrar los esfuerzos en la salida de la pandemia del coronavirus. Por otro lado, impedir que los porteños vayan al territorio bonaerense para poder ser el postulante a la gobernación en 2023. Este último punto es sostenido por todo el Grupo Dorrego compuesto por aquéllos intendentes que ganaron en 2019 y superaron la debacle de Cambiemos.

Con los apoyos del ala dura de Cambiemos, la relación entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta empezó a tensionarse. Ambos se disputan el liderazgo de la alianza opositora y el poder de tener la lapicera en la mano a la hora de definir candidaturas. En la pelea, Bullrich acompaña a Macri y Vidal lo hace con el jefe de Gobierno.

Larreta y una foto borrada

La ex gobernadora bonaerense y el jefe de Gobierno estuvieron el jueves con los dirigentes de La Territorial en Tigre. Se trata de un espacio que nuclea a los candidatos que perdieron las elecciones 2019 por las intendencias de sus distritos. En la reunión hubo varias presencias pero todos destacan dos: la de Lucas Delfino, funcionario de Larreta, armador suyo y hombre cercano al mandatario; y la de Alex Campbell, un vidalista nato.

El encuentro contó con una foto que publicaron todos los participantes en sus redes sociales, incluso el propio Larreta que después la borró: "Organizarse, poner el cuerpo y dialogar es clave para transformar la realidad. Qué bueno haberme reunido con La Territorial junto a María Eugenia Vidal. Su compromiso con el desarrollo de la provincia de Buenos Aires es admirable y cuentan conmigo para seguir consolidando el espacio".

Tres hipótesis surgieron tras la borrada de la foto: por un lado, Larreta la quiere a Vidal en la Ciudad por lo que no tenía sentido mostrarla en la provincia; por otro, no quería herir a los intendentes del Grupo Dorrego; y, finalmente, en provincia están prohibidas las reuniones por lo que subir la imagen era mostrarse en contra de las restricciones. Todas son posibles y desde La Territorial no descartaron que lo haya hecho para no molestar a nadie, aunque molestó. Para algunos, Larreta "perdió la brújula" porque se sacó una foto con 18 personas cuando no se puede y porque no lo hizo con los actuales jefes comunales.

La disputa de La Territorial es directamente contra Jorge Macri quien, consideran, "se cree dueño de la pelota". Cerca de otro intendente cambiemita dijeron, por contraste, que el encuentro no los sorprendió porque estaba programado y que no se sintieron molestos por él. Los que participaron de la reunión explican que ya se reunieron con Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó pero, destacan, el gesto más importante fue el de Larreta y Vidal.

Para La Territorial, desde el Grupo Dorrego no entienden que ellos están para sumar y no para restar, que están para tener un lugar en la mesa, charlar candidaturas y darle importancia al territorio con la posibilidad de abrir internas que sirvan para sumar. Una discusión que se vendrá pronto: cuál es el límite de esa ampliación. En las últimas horas, Macri se mostró con El Dipy y el diputado Fernando Iglesias dijo que no sería una locura pensar en una posible candidatura del músico.

"El apoyo de Vidal va a estar en La Territorial", dicen desde ese espacio, más que nada porque ninguno de los dirigentes buscará presentarse en distritos hoy ya gobernados por el PRO. Más allá de eso, la conclusión del encuentro fue clara: tanto Vidal como Larreta se mostraron como presidenciables y dejaron en claro que no son socios - porque las sociedades se pueden romper -, sino que son lo mismo por lo tanto no va a haber que elegir entre uno y otro. O sea, llegarán a un acuerdo para el 2023.