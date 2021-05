Denuncian que Juntos por el Cambio llamativamente se reúne en comisiones y sesiones en el Congreso solo cuando hay designaciones de cargos. Sucedió ayer. "Cuando hay que tratar cuestiones por la salud pública de los argentinos ni aparecen", afirman fuentes parlamentarias a El Destape.

Hubo ayer designaciones en los directorios de RTA y ENACOM. Juntos por el Cambio no se la quiso perder para conseguir cargos. Gabriela Cerruti (Frente de Todos) le mandó un mail a la diputada macrista Karina Banfi (UCR) para que confirme si esa reunión era válida y dijo que sí.

La propia Cerruti afirmó en sesión: “Tratemos de que el Congreso funcione siempre y se traten todos los temas y se traten en todas las comisiones; también que las comisiones sean respetadas en su funcionamiento y en su autonomía y en el reglamento de cada comisión".

Siguió en ese tono por la denuncia al partido que entre los pasillos del Parlamento, medio en broma medio en serio, lo bautizaron "Juntos por el Cargo", según pudo saber El Destape. "No tengamos doble vara e impugnemos las comisiones cuando los temas no nos gustan y participemos cuando se trata de temas en los que estamos involucrados porque Congreso hay uno solo. Hay una sola forma de funcionamiento”, manifestó Cerruti.

En la Bicameral de ayer a la tarde se abordaron diferentes temas, como la ratificación de autoridades, para lo cual se confirmó en la Presidencia a la Diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todxs), en la vicepresidencia el senador Alfredo Héctor Luenzo (Frente de Todxs) y como Secretaria a la bonaerense Karina Banfi (UCR Juntos por el Cambio). Además, se analizaron las designaciones propuestas por las minorías parlamentarias para ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional en el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. En este sentido la Unión Cívica Radical presentó a José Manuel Corral para integrar el Directorio de ENACOM; y a Carlos Javier Monte para el Directorio de RTA.

Por otro lado, en reemplazo del Director por la segunda minoría parlamentaria la propuesta del PRO, fue el señor Emilio Lafferriere, cuya designación tuvo observaciones legales, presentándose ante la Comisión Bicameral la propuesta de designación del Doctor Cristian Larsen para ese cargo. Las designaciones fueron acompañadas por los legisladores presentes entre quienes se encontraban miembros de la oposición como Waldo Wolff (PRO PBA) y Miguel Ángel Bazze (UCR Río Negro). En cuanto al desempeño de la comisión, la Secretaria electa, Karina Banfi quien integra el espacio Juntos por el Cambio coincidió con la legisladora porteña y presidenta de la Bicameral, Gabriela Cerrutti en que las comisiones son autónomas y se debe garantizar su funcionamiento.

Llamativamente, esto se contrapone con la postura adoptada ayer por quienes integran la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que no se sumaron al trabajo de la Comisión donde se abordaron temas fundamentales vinculados a la emergencia sanitaria vinculada a la Pandemia por Covid-19 como el tratamiento del DNU presidencial vigente que establece medidas de cuidado para la población argentina.

Los argumentos esgrimidos para ausentarse del trabajo legislativo en un contexto de Pandemia se contradicen con la autonomía de las Comisiones y dista mucho de la responsabilidad que la dirigencia política debe tener ante una emergencia sanitaria que ha costado la vida de más de 65 mil compatriotas a la fecha.

"La oposición cuando son temas, por ejemplo, de designación de cargos se sientan. Pero cuando hay que discutir temas que tienen que ver con la cuestión sanitaria y la vida de la gente no se sienta", afirmaron desde el Congreso a El Destape. Y denuncian: "Esto fue grosero. Un día anterior habían mandado una nota anticipando que no iban a presentarse hasta que no hubiera un nuevo protocolo y demás. Y al otro día Banfi y Wolff van solo para levantar la manito por los cargos".

Al término de la labor de la comisión, Cerrutti destacó: “También recibimos el informe del Observatorio de la Industria Audiovisual en el que estamos trabajando y convocamos a la Defensoría del Público a presentar su informe anual. El Congreso trabaja aún en medio de la pandemia, con el esfuerzo y el compromiso de miembros y sus trabajadores”.