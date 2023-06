Milagro Sala se cansó de Morales y filtró cómo aprobó un escandaloso proyecto: "Se le fue la mano"

La dirigente social, presa política desde enero de 2016, cuestionó la reforma de la Constitución provincial aprobada esta madrugada.

La dirigente social Milagro Sala se refirió a la situación en Jujuy y criticó la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales. "Fue aprobada entre gallos y medianoche", afirmó.

En diálogo con Navarro 2023 por El Destape Sin Fin, Sala, presa política desde enero de 2016, aseguró que “a Morales hace rato se le fue la mano pero lo lamentable es que nadie le para la mano. Nadie le pregunta qué hace con los fondos. Los barriles y barriles que se sacan de petróleo".

En ese marco, afirmó que la reforma constitucional de Morales implica "más contaminación, más expropiación de los pueblos originarios y arrebato de tierras". "El pueblo ya dijo basta", consideró la líder de la agrupación Túpac Amaru.

También consideró que "si Morales es vicepresidente (como parte de una eventual fórmula con algún candidato del PRO) va a querer aprobar a reforma constitucional a nivel nacional”, “Vino el presidente de la Corte a avalar la reforma de Gerardo Morales. Es una locura”, planteó.

"La Nación le manda plata continuamente a Jujuy, pero el Gobernador dice que no tiene plata para pagar sueldos. Después, cuando Gerardo Morales les tuvo que prestar plata a Sergio Massa y Alberto Fernández lo hizo”, refirió la dirigente.

Además, planteó: “Gerardo Morales no ganó las elecciones. Hubo fraude. Morales dice que ganó con el 50 por ciento y no sirve ni para hacer fraude. Si te pones a sumar, Morales no sacó más del 33 por ciento. Los votos que siempre tuvo la UCR. Pero el Frente de Todos hizo la peor elección pero pasó el 20 por ciento, la izquierda otro 15”. “Si te pones a sumar todo, no es que la población le dijo que sí a Morales”, aseguró.

Sobre las manifestaciones, Milagro Sala planteó, en el contexto de la restricción a la protesta que promovió Morales como parte de la reforma constitucional, que “las marchas vienen hace bastante tiempo pero ahora se pusieron todos de acuerdo. Se cansaron del atropello que se vive en Jujuy”.

“Morales el otro día golpeó la mesa en una conferencia y dijo que hasta acá llegó él. Como si fuera un patrón de estancia”, refirió. “Queremos saber qué es lo que pasa en Jujuy. Morales no rinde cuentas. Nunca rindió cuentas”, añadió, en una crítica al gobernador local.

Jujuy aprobó la reforma constitucional

La Convención Constituyente de Jujuy aprobó esta madrugada la reforma parcial de la Constitución provincial, luego de suscribir el texto general y cada uno de los artículos con la mayoría de los votos de los representantes oficialistas y del Frente Justicialista.

El acelerado tratamiento de las modificaciones de la carta magna solo llevó dos sesiones ordinarias, durante las cuales se presentaron ocho renuncias de convencionales constituyentes, seis del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, en desacuerdo con la reforma.

“Habiéndose aprobado en forma general la reforma parcial de la Constitución y habiéndose tratado en particular y aprobado todos los artículos que se han propuesto para la reforma, la misma queda aprobada”, dijo el gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, al cerrar el debate que se prolongó hasta poco después de las 4 de la mañana de este viernes.

Mientras se discutía la reforma, se realizó anoche una multitudinaria marcha de antorchas encabezada por los gremios docentes jujeños, en reclamo de aumentos salariales salarios y en contra de la reforma parcial de la Constitución, en una jornada en la que denunciaron penalmente a Morales.

La votación se realizó de manera nominal para su aprobación en general como también los puntos del texto y las normas transitorias por parte de los representantes del Frente Cambia Jujuy y el Frente Justicialista.

Ahora solo resta el juramento de las modificaciones de la carta magna que se realizará el próximo martes 20 a las 18 en el teatro Mitre, ubicado en pleno centro de la capital jujeña.