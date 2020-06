Milagro Sala cruzó a Morales y habló de su relación con el Gobierno

Mientras se llevan adelante nuevas revelaciones sobre la persecución judicial que llevó adelante la mesa judicial de Mauricio Macri a diferentes dirigentes políticos, Milagro Sala sigue detenida en prisión domiciliaria. Con su situación extendiéndose en el tiempo, la dirigente social habló sobre su relación con el Gobierno de Alberto Fernández.

En comunicación con Dady Brieva en Volver Mejores, por El Destape Radio, Sala aseguró que "no le gustaría" que la llamen desde el Gobierno porque "no quiere comprometer a ningún dirigente ni a ningún funcionario nacional". En ese sentido, sostuvo que si eso ocurre "TN, La Nación y otros más van a empezar a decir que tal funcionario llamó a Milagro Sala y no quiero comprometer a nadie".

La dirigente social, que está detenida desde enero de 2016, sostuvo que actualmente la provincia de Jujuy "está muy mal por la deuda que ha adquirido Gerardo Morales con préstamos para hacer cosas". Incluso, nombró la realización de "un tren de las nubes que iba a ir hasta Perú y lo único que pasó fue que desapareció la plata". Por otro lado, sostuvo que el Gobierno de la provincia del norte "aprovecha el coronavirus para hacer política".

Además, aseguró que su situación "está mal" porque siguen estando los mismos jueces y fiscales que le armaron la causa. Por otro lado, aseguró que tiene la certeza que esto va a cambiar "cuando se modifique la justicia, mientras tanto no". Desde hace un largo tiempo, Sala está bajo el el régimen de prisiones preventivas que ya no puede ser extendida.

Por otro lado, lejos de criticar al Gobierno Nacional, la dirigente social aseguró que "está siendo muy respetuoso de la situación de cada provincia", pero que en "algunos casos como en Jujuy se han producido muchas irregularidades con presos políticos y no hay nade que les pare la mano". Sin embargo, también sostuvo que "ya tendrían que haber avanzado ante la injusticia" que está viviendo "porque los días son cada vez más horribles, más deprimentes".