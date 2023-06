Jujuy: los representantes del FIT-U renunciaron a la Convención Constituyente

Los representantes renunciaron a la Convención Constituyente de Jujuy en medio de los reclamos a la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

Los seis representantes jujeños del bloque del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad (FIT-U) renunciaron este miércoles a la discusión de la Convención Constituyente que sesiona en el recinto de la Legislatura local, en rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial y en un contexto de multitudinarias marchas en todo el territorio. El martes también lo hicieron otros dos del justicialismo.

En el inicio del debate parlamentario, el convencional constituyente y diputado nacional del FITU, Alejandro Vilca, luego de solicitar una cuestión de privilegio, sostuvo que en la reforma "no se está discutiendo cómo mejorar los salarios, terminar con la precarización laboral, el control del litio", sino que "se discute cómo quitarle más derechos al pueblo". "No vamos a ser parte de una Convención que conspire contra el pueblo trabajador. Nos retiramos para estar en las calles junto a los trabajadores y el pueblo que pelea por un salario digno y contra la reforma", afirmó Vilca.

Los convencionales que renunciaron son Gastón Remy, Natalia Morales, Alejandro Vilca, Keila Zequeiros, Gloria Zambrano y Sebastián Copello. A ellos se suman los constituyentes del Frente Justicialista, Amelia De Dios y Carlos De Aparici, quienes anunciaron su renuncia el pasado lunes en el marco de un plenario del espacio político Arriba Jujuy.

Luego de un cuarto intermedio, se aceptó la renuncia de los integrantes del FIT-U, avanzaron en prestar juramento los convencionales que tomaron el lugar de De Dios y De Aparici y el oficialismo continuó con el desarrollo del debate. En ese marco, se procedió a discutir en general lo resuelto en la comisión de "Nuevas declaraciones, derechos, deberes y garantías constitucionales", donde el oficialismo ratificó su idea sobre la "paz social y convivencia democrática pacífica".

Para el convencional Gastón Morales, representante de la UCR e hijo del actual gobernador de Jujuy, la propuesta "establece dos dimensiones, una individual y otra colectiva". El dictamen propio, sostuvo, indica que todos los individuos "tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la convivencia pacífica libre de violencia e intimidación".

Además, Morales señaló que "el ejercicio de la libertad de expresión colectiva se hace a través del respeto y el derecho a la protesta y la manifestación". Sin embargo, aclaró que se incorporará a la reforma "la posibilidad de la reglamentación de la manifestación frente a casos en que las protestas no sean pacíficas".

El martes, el gobernador Gerardo Morales advirtió: "Vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar". Por su parte, la convencional del Frente Justicialista Noemí Isasmendi planteó que el conflicto social en Jujuy trasciende a lo planteado por el oficialismo, porque "la sociedad ve un límite a las posibilidades de petición y reclamo que están detalladas en la constitución provincial aún en vigencia".

En ese sentido, Isasmendi enfatizó: "No debemos retroceder en derechos, no restrinjamos, ampliemos. Construyamos una constitución moderna que esté a la altura de los nuevos paradigmas para que no seamos vistos hoy como una provincia que retrocede en derechos". En tanto, la mayoría de los convencionales constituyentes del Frente Justicialista participantes evitaron expresarse en contra de la propuesta esgrimida por el oficialismo.

Con información de Télam.