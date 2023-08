Comisión de Juicio Político: D'Alessandro pidió postergar la declaración y se aguarda la presencia de Robles

Diputados de la comisión de juicio político esperan profundizar la investigación sobre los jueces de la Corte Suprema con la declaración del asesor de Horacio Rosatti. El exministro de Larreta solicitó una nueva fecha.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá durante este martes para avanzar en la acumulación de pruebas para que el enjuiciamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz por "mal desempeño de sus funciones" tras el receso invernal. El exministro de Seguridad y justicia porteña, Marcelo D'Alessandro, y el estrecho colaborador del supremo Horacio Rosatti, Silvio Robles, fueron citados a declarar. Según informaron fuentes parlamentarias a El Destape, el primero requirió una nueva fecha para declarar en el Congreso "por problemas personales". Por su parte, el segundo "hasta el momento" dirá resente en la nueva reunión de la comisión.

Las causales por las cuales se abrió la investigación es, en primer lugar, por el fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires; la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura; la sentencia del 2x1 para beneficiar a un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (Ospjn). Para el mismo día, desde las 13 hs, fueron citados el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez -que no asistió el 11 de julio pasado y pidió reprogramar- y Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP. Todos fueron notificados dos semanas antes, estos últimos dos confirmaron su asistencia.

Cabe recordar que D'Alessandro y Robles quedaron envueltos en el escándalo de chats filtrados donde coordinan diversas sentencias judiciales, razón por la cual buscan que profundicen lo dicho así. La hipótesis del oficialismo es que hubo tráfico de influencias entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Corte. El Poder Judicial, en aquel momento, lanzó una medida cautelar donde la propia CSJN dictó a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación donde ordenó ampliar en miles de millones de pesos las arcas administradas por el ahora precandidato presidencial en medio de un año electoral. Estos habían sido redistribuidos previamente por la gestión de Alberto Fernández.

En diálogo con Agencia Télam, el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, sostuvo que ni D'Alessandro ni Robles tenían algún motivo para no asistir a la comisión y aseguró que no deben "escudarse en ningún artilugio legal" para evitar a la Comisión de Juicio Político. "Hasta ahora tuvimos una gran ausencia de (el fiscal Carlos) Stornelli que se escudó en reglamentos del Ministerio Público Fiscal para no venir. Después, del resto vinieron absolutamente todos", destacó el diputado. Es importante resaltar que, al no asistir, tal como destacó este medio, la Comisión tiene la posibilidad de citarlos por la fuerza pública.

Durante la última reunión, celebrada el 11 de julio pasado, expusieron exfuncionarios y fiscales de Estado de provincias de Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz y la exsecretaria de provincias y presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien aseguró que el gobierno de Mauricio Macri transfirió "un exceso de recursos" a CABA. "No hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos", sostuvo la exministra y manifestó que la medida llevada a cabo por el expresidente generó "una nueva desigualdad respecto de las provincias".

La Comisión de Juicio Político empezó a sesionar el pasado 26 de enero y ya realizó 18 reuniones en las cuales analizó lo previamente mencionado. El grupo parlamentario dedicó mas de dos meses a recibir testimonios de las denuncias de irregularidades de la obra social del Poder Judicial y del papel que tuvo Maqueda en la administración de ese organismo. Incluso, citaron al juez de la Corte para el 6 de julio pasado pero este no concurrió y presentó un escrito para responder sobre los 14 cargos. Ese mismo día aprobaron el peritaje de la toma de huella biométrica de voz de D'Alessandro para identificar coincidencias en los chats y así verificar la veracidad de los mensajes. Además, se creó una subcomisión para investigar otras presuntas irregularidades en otros períodos.

La comisión que preside Carolina Gaillard (FdT) quiere confirmar con Alejandro Rodríguez si, tal como indicaron otros testigos, Robles estuvo presente en la audiencia por la coparticipación que hizo la Corte entre el gobierno Nacional y CABA. En esa reunión que organizó el Alto Tribunal se elaboró un acta donde figuran todos los presentes menos Robles. El 11 de julio, Batakis relató en la comisión que la mano derecha de Rosatti estaba sentado al fondo, observando todo lo que sucedía durante la audiencia. Incluso hizo un dibujo sobre dónde estaba ubicado el director general de la vocalía de Rosatti, a pedido de diputados del oficialismo.

Mientras que el diputado del FdT Leopoldo Moreau indicó que Robles fue excluido del acta que daba cuenta de quiénes presenciaron la audiencia sobre la coparticipación: "En este tema en particular queremos establecer si hubo connivencia del gobierno de Ciudad y la vocalía de Rosatti cuyo jefe de despacho es Robles, que se ufanaba que se había obtenido un fallo que se debía haber bautizado ‘fallo Robles’. En esta comisión queremos saber si pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso le pedimos precisiones a la funcionaria", explicó.

Robles podria asistir y dar explicaciones con respecto al tema pero la ausencia de D'Alessandro tensaría aún más la relación con el oficialismo y podría generar que desde el FdT impulsen su citación por fuerza pública ya que ninguno tiene los dos fueros.