El padre "Paco" Olveira finalizó su ayuno contra la Corte Suprema

El sacerdote, integrante de los Curas en Opción por los Pobres, culminó los siete días de huelga de hambre frente a la sede de Tribunales, en reclamo a la renuncia de los miembros del máximo tribunal, bajo la consigna "Democracia sin mafia judicial".

El sacerdote Francisco "Paco" Olveira, integrante de los Curas en Opción por los Pobres, culminó este viernes su ayuno de siete días frente al Palacio de Tribunales, con una misa y un acto que se hizo en Plaza Lavalle, bajo la consigna "Democracia sin mafia judicial", al que se sumaron organizaciones políticas y sociales en reclamo de la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

"Desde ahora es acá donde tienen que terminar nuestras marchas, porque hoy no tenemos el partido militar pero sí tenemos el partido judicial", dijo Olveira desde un improvisado escenario frente a Tribunales, en un acto que congregó a cientos de manifestantes de organizaciones sociales y políticas.

El referente del grupo de Curas en la Opción por los Pobres pidió la renuncia de los jueces del máximo tribunal porque está "convencido" de que "no tienen autoridad moral ni ética para estar al frente de la Justicia de nuestra patria".

Olveira explicó que el ayuno que hizo durante siete días no tenía "ningún cálculo político", sostuvo que lo empezaron "tres curas", señaló que se fueron "sumando cada vez más" y que cada día recibieron "más apoyo" hasta lograr cortar la calle del ingreso central al Palacio de Justicia y así hacer que ese edificio "vuelva a ser del pueblo". En ese sentido, sintetizó: "Presentamos el pedido de renuncia y ahora queremos respuesta, y si no tenemos, no los vamos a dejar dormir si no nos dejan soñar".

Los manifestantes comenzaron a llegar desde las 17 a la Plaza Lavalle, ubicada en Talcahuano entre Lavalle y Tucumán, en el marco del último de los siete días de protesta frente a la sede del máximo tribunal, que reunió apoyos de distintas organizaciones sociales, políticas, diputados y funcionarios.

Entre quienes se acercaron a dar su apoyo al sacerdote estuvieron los diputados nacionales del Frente de Todos Hugo Yasky, Leonardo Grosso y Juan Marino, el legislador porteño Claudio Morresi y la extitular del Inadi, Victoria Donda.

"Le agradecemos por esta pelea que está dando, que es darle voz y sentido a una pelea que viene dando el pueblo. Nos merecemos una Justicia proba, que esté a la altura de las circunstancias y no la tenemos", dijo Grosso, quien forma parte de la Comisión de Juicio Político que lleva adelante el proceso contra los jueces.

Por su parte, Morresi indicó aque se acercó a "acompañar un reclamo justo" para que "no sucedan las aberraciones" que comete la Corte que "sólo beneficia a los poderosos y los ricos de siempre".

" Esto tiene que ver con esa historia. Día tras día demostrar que quienes están al frente de la Corte no tienen dignidad", comparó el legislador la proclama del padre Paco con la histórica lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo contra los crímenes de la dictadura.

Por su parte, Yasky afirmó que los jueces de la Corte "necesitan estar en un lugar de silencio y penumbra" para "pergeñar las maniobras contra el pueblo", algo que estas manifestaciones buscan contrarrestar, para luego agregar que "este tipo de movilizaciones sirven para que el pueblo se pueda expresar y para que esta gente empiece a sentir en la nuca a la ciudadanía argentina".

Durante la tarde hubo un show musical con distintos artistas, entre los que estuvo Ignacio Copani, que animó la convocatoria hasta el inicio de la misa que ofició el propio Olveira a las 19.

En las afueras del Palacio de Justicia se colgaron banderas de organizaciones políticas como La Cámpora, La Patria es el Otro, Nuevo Encuentro, Identidad (Caba), Frente Grande, Veteranos de Malvinas de Merlo, entre otras.Otras organizaciones políticas que se hicieron presentes fueron Peronismo Militante, Corriente Militante Lealtad, Kolina y Frente Social Peronista.

Ayer, el sacerdote ingresó al Palacio de Justicia y presentó una carta solicitando la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema, y recibió además la visita y el apoyo de los diputados oficialistas que integran la comisión de Juicio Político.

La medida de protesta del sacerdote fue "en rechazo a la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" y para denunciar que la "democracia está totalmente condicionada" por el Poder Judicial.

La huelga de hambre de siete días comenzó el viernes 24, por la noche, tras la marcha realizada en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y fue acompañada por una delegación conformada por integrantes de Curas en la Opción por los Pobres.

Con información de Télam