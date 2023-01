Juicio político a la Corte: no descartan citar a Cristina Kirchner como testigo

La titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, afirmó en El Destape Radio que tanto la Vicepresidenta como Horacio Rodríguez Larreta podrían ser citados durante el proceso en Diputados.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, no descartó este jueves citar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como testigos en la investigación por el juicio político a la Corte Suprema que comenzará en los próximos días.

"Vamos paso a paso. Todavía no se abrió la etapa de prueba, una vez que se abra se va a evaluar. En principio no es prueba ofrecida en las denuncias presentadas", afirmó Gaillard en diálogo con Navarro 2023 por El Destape Sin Fin ante la consulta de si Cristina y Larreta podrían ser citados como testigos en la comisión una vez que se inicie la etapa probatoria.

La diputada agregó: "Obviamente se puede ampliar la prueba en todo momento del proceso. Toda prueba que sirva para esclarecer la verdad puede ser ofrecida en cualquier momento. No descarto convocarlos (a Cristina y Larreta), pero no está previsto en principio".

Sobre las próximas instancias del proceso de juicio político a la Corte Suprema, que comenzará este jueves con la primera reunión de la Comisión de Juicio Político para comenzar a analizar los expedientes, Gaillard explicó que “tenemos que analizar estos expedientes y evaluar si son admisibles las denuncias para luego empezar con el periodo de pruebas para sustentar los hechos que se denuncian. Si en la prueba surgen los hechos para sostener la acusación, se hará. El Juicio Político es por culpas políticas, en este caso el causal de mal desempeño”.

“Hoy vamos a establecer en Comisión un cronograma de trabajo. La semana que viene estaremos convocando a los autores de proyecto y la siguiente evaluando la etapa de admisibilidad. Si eso sucede, el 9 de febrero estaríamos comenzando la etapa de pruebas”, añadió la diputada.

La titular de la Comisión de Juicio Político aclaró que "no se está cuestionando a la institución. Se está cuestionando si los funcionarios se manejaron bien para la función que les encomendaron”

Además pidió que Juntos por el Cambio se presente a los debates por el proceso de enjuiciamiento político. “Está bien que la oposición venga a sesionar en la Comisión. Es un tema que nos compete a todos los diputados. Si hay una duda sobre los miembros del tribunal, está bien que se plantee en la Comisión”, afirmó al respecto

“Si no hay elementos, la Corte no va a ser acusada. Las instituciones deben funcionar y el Congreso debe funcionar. La oposición debe revisar la posición de no sesionar en extraordinarias”, cerró la diputada.