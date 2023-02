Juicio político a la Corte: cuenta regresiva para una audiencia clave

Este jueves están convocados los primeros nueve testigos del proceso que se le abrió a los cuatro ministros supremos. Quiénes se espera que asistan. Quién adelantó que no concurrirá. Y cuáles son las próximas citaciones, entre las que se destacan figuras políticas.

Este jueves la comisión de Juicio Político afrontará una audiencia clave en el proceso que se le abrió a los cuatro jueces supremos ya que declararán los primeros testigos. Al cierre de esta nota, en el Congreso contaban con la asistencia de 7 de los 9 convocados. Entre los que se cuentan como que prestarán testimonio se destacan los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, quienes tuvieron en sus manos las denuncias contra el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti, por la filtración de chats. El resto es personal del Alto Tribunal.

Del total de citados, hay una integrante de la vocalía de Rosatti, Adriana Valinotti, que está de licencia y está en duda. Por su parte, el exconsejero de la magistratura, el radical Mario Cimadevilla, adelantó que no podrá concurrir este jueves pero se puso a disposición de la comisión para la semana próxima. Cimadevilla fue propuesto como testigo por la Coalición Cívica en la denuncia que realizó contra el supremo Ricardo Lorenzetti.

El Destape reconstruyó, a su vez, la nómina tentativa de testigos que baraja la comisión para citar el 2 de marzo, en la que será la siguiente audiencia del proceso que se sigue contra Rosatti, Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. En la lista aparecen nombres de mucho peso político como el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el fiscal nacional Ignacio Mahiques, hermano del Fiscal General porteño Juan Bautista Mahiques también involucrado en el escándalo de la filtración de chats y pasajero del viaje a Lago Escondido.

Los primeros 7 testigos

En la comisión confiaban en que este jueves contarán con la mayoría de los convocados. Al cierre de esta edición se tenía como posibles concurrentes a:

El juez federal de Comodoro Py Sebastián Ramos. Todo indica que será el primero en exponer. Su citación servirá para contraponer su accionar con el de Ramos Padilla en el caso de la filtración de chats. Ramos archivó dos denuncias que se acumularon en el juzgado de María Eugenia Capuchetti que él subrogó durante un pasaje de la feria judicial. Para poder archivar el caso fueron clave dos actores: el fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli y el abogado Gastón Marano, quien defiende al “copito” Gabriel Carrizo en el caso del atentado contra Cristina Kirchner. La trama, que cuenta con duplicación de causas e insinúa una coordinación entre los distintos protagonistas, incluye corrimientos de jueces y fiscales y muestra cómo aún en plena feria los tribunales federales de Retiro activan sus engranajes para blindar a Juntos por el Cambio y sus socios.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien tuvo la denuncia por la filtración de chats que realizó el gobernador Axel Kicillof contra D’Alessandro y Robles. Si bien Ramos Padilla se declaró incompetente, en una resolución de 17 páginas expuso las irregularidades que se llevaron a cabo en la causa por los mismos hechos que tramitó en Comodoro Py y que terminó archivada por el juez Ramos. En el orden tentativo de exposiciones de este jueves figura segundo.

Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial Nº 5, que ya no existe en el organigrama de la Corte.



Sergio Ruben Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte. El área de administración está bajo la órbita de Héctor Marchi, quien si bien también iba a ser citado este jueves finalmente su convocatoria se pasó para más adelante para cuando se haya recabado más información en la comisión.



Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, quien está en la Secretaría Judicial Nº 2, que es previsional.



Alejandro Daniel Rodríguez, está en Secretaría de Juicios Originarios.



, está en Secretaría de Juicios Originarios. Roberto Miguel Ángel Saggese, de la vocalía de Horacio Rosatti.

Según enfatizó la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, todos los testigos tienen la obligación de concurrir a declarar. En la sesión del jueves pasado señaló que el testigo que no concurra sufrirá la apertura de una denuncia penal y puede ser llevado por la fuerza pública.

En tribunales señalaban a El Destape que no debiera sorprender que los secretarios de la Corte se escuden en que lo que pasa en el Alto Tribunal es reservado para intentar evitar opinar sobre cuestiones espinosas.

Está claro que a los empleados de la Corte no les resulta nada cómodo concurrir a declarar al Congreso. Había mucho hermetismo sobre las preguntas que harán los diputados del Frente de Todos que integran la comisión, algunos de los cuales se habían reunido este miércoles para definir los pasos a seguir en esta sesión tan delicada.

Cimadevilla y el presupuesto de la Corte

El exsenador nacional y exconsejero de la magistratura, Mario Cimadevilla, está convocado para este jueves, pero adelantó que no concurrirá por problemas de agenda. No obstante, se puso a disposición de la comisión para poder ir en otra fecha.

En diálogo con El Destape Radio, Cimadevilla explicó este miércoles: “Había sido convocado para este jueves pero me resulta imposible estar en Buenos Aires así que le comuniqué a la comisión de Juicio Político y dictarán una nueva fecha, quizás la semana que viene”.

Cimadevilla fue propuesto como testigo por la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto. ¿Por qué fue citado? El dirigente radical dijo que no lo sabe pero se lo imagina: “Si bien no me dicen las razones por las que me citan, supongo que es porque cuando estuve en el Consejo de la Magistratura hicimos algunas observaciones a cómo se ejecutaba el presupuesto del Poder Judicial. Y también teníamos una visión crítica sobre la contratación que se estaba haciendo del sistema informativo del Poder Judicial”. “Quizás sea por esas razones que me citan”, aseguró.

Consultado por el conflicto en torno al presupuesto del mundo judicial, explicó: “El Consejo de la Magistratura tiene asignado por ley el manejo del presupuesto del Poder Judicial, sin embargo el Consejo no administra todos los fondos del Poder Judicial, hay una parte importante que administra la Corte y desde el Consejo no se sabía el destino que se les daba a esos fondos. No se le daba información al Consejo”.

Los próximos testigos

Según pudo reconstruir El Destape, ya se perfila la lista de testigos que serán convocados para la siguiente reunión de comisión, la que se realizará, en principio, el 2 de marzo.

En la nómina tentativa de 16 personas figuran más secretarios de la Corte, como Sebastián Garay, Gustavo Naveira de Casanova, Marcelo Navarro, Damián Font y Sergio Nápoli.

Por la vocalía de Lorenzetti aparece María Borudin, quien es secretaria letrada de la Corte y está a cargo del área de comunicación del ministro cortesano. Mientras que por la vocalía de Rosatti están otras 6 personas.

En la misma lista figuran el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quien estuvo al frente de la negociación por la coparticipación con el gobierno porteño; el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el Procurador General de la CABA, Gabriel Astarloa; y el Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Ignacio Mahiques.

Ignacio Mahiques fue postulado como testigo el pasado 16 de febrero por el diputado del FdT Rodolfo Tailhade. Es hermano del Fiscal General porteño Juan Bautista Mahiques, quien viajó a Lago Escondido con D’Alessandro. ¿La razón de la citación? Hay versiones que indican que D’Alessandro concurrió con Robles al cumpleaños de Ignacio Mahiques.