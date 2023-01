Juicio a la Corte: el gobierno aclaró por qué es importante "para la vida cotidiana"

Lo afirmó la portavoz presidencial haciendo referencia al juicio político que encabeza el gobierno de Alberto Fernández contra la Corte Suprema. Afirmó que no pueden permitir que avasalle a los otros poderes.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "cuando la justicia no funciona, no funciona tampoco para la vida cotidiana" y que "no podemos dejar pasar de largo que la Corte Suprema de la Nación" avasalle "a los otros poderes". El gobierno de Alberto Fernández avanza con el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores.

Cerruti aclaró este jueves durante la conferencia de prensa que si bien "el juicio político a la Corte es un tema de importancia institucional y no entra en las preocupaciones cotidianas de la gente", la población debe "comprender que cuando la justicia no funciona, no funciona para la vida cotidiana tampoco". Y puntualizó: "No funciona la justicia civil ni la justicia en la cual tenemos que dirimir cuestiones comerciales, entonces cuando no funcionan las instituciones, no funcionan en general".

En este marco, reafirmó el juicio político contra el Poder Judicial y sostuvo que "en 40 años de democracia nosotros no podemos dejar pasar de largo que la Corte Suprema de la Nación ha avasallado a los otros poderes". El presidente Alberto Fernández y doce gobernadores acordaron impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.

La portavoz agregó que "el Gobierno intentará sumar voluntades en en la Cámara de Diputados para logar que avance el proceso judicial. El mandatario entregó ayer al presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; y a la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de esa cámara; el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores y pidió su "pronto tratamiento legislativo.

El comunicado oficial sobre el pedido de juicio político a los miembros de la Corte

El Gobierno de Alberto Fernández y doce gobernadores acordaron impulsar conjuntamente el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por "mal desempeño en sus funciones", y a los restantes integrantes del alto tribunal por "algunos hechos con distintos grados de responsabilidad".

En este marco, solicitaron al bloque de diputados del Frente de Todos el apoyo e impulso del proyecto para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación.

El Gobierno, a través de la oficina de la portavoz presidencial, emitió un comunicado en el que indicó que la decisión se adoptó en el marco de una reunión de más de dos horas que encabezó el Jefe de Estado en la Casa Rosada con los mandatarios provinciales.

El comunicado lleva la firma de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Fernández y los gobernadores señalaron allí que "decidieron impulsar el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".

"Asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.", añade el comunicado.

Precisó que decidieron además "pedir al bloque de diputados del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación".