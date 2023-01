El Gobierno busca el apoyo de más gobernadores: "Hay que sumar voluntades"

Es por el debate que se avecina sobre el pedido de remoción de los jueces de la Corte Suprema. Hay 11 mandatarios provinciales que apoyaron al Presidente.

El Gobierno Nacional busca el apoyo de más gobernadores: "Hay que sumar voluntades en el Congreso", afirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de todos los jueces. Es por el debate que se avecina sobre el pedido de juicio político y remoción de los jueces de la Corte Suprema. Hay 11 mandatarios provinciales que apoyaron al Presidente.

"Hay que sumar voluntades en el Congreso para que el juicio político avance, para que no solo se dé el debate que se va a dar en la Comisión, en la investigación que se tiene que dar, sino que una vez que quede demostrado allí todo aquello que estamos denunciando podamos avanzar para conseguir los dos tercios necesarios en la cámara de Diputados y que vaya al Senado. Me parece que la necesidad de juntar voluntades ahora pasa por la cámara de Diputados", afirmó Cerruti.

Por otro lado, Cerruti explicó que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, había anticipado "su apoyo" al pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia presentado por el Presidente Alberto Fernández, pero el mandatario provincial "cambió su posición" posteriormente.

"El gobernador Bordet participó de la reunión (del martes último) y anticipó su apoyo al pedido de juicio político, motivo por el cual fue incluido en el comunicado. Luego se arrepintió y cambió su posición. La mayoría de los gobernadores comparte la preocupación por el accionar de la Corte", aseguró Cerruti en el marco de la conferencia de prensa ofrecida esta mañana en Casa Rosada. El Presidente y varios gobernadores acordaron impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) acusándolos por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.

Desde el entorno de Bordet salieron a dar a conocer la postura del gobernador luego de la reunión del lunes y que no apoyaba la iniciativa. Hoy, tras la conferencia de prensa de Cerruti expresaron: "Elegimos que no vamos a responder sobre lo que se dijo". El mandatario provincial aún no hizo declaraciones públicas sobre su decisión.

Los denunciantes son además de Fernández: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mariano Arcioni (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca).

En la idea del Gobierno de sumar más voluntades de los gobernadores hay otros nombres. Uno de ellos es Alberto Rodríguez Saá (San Luis). Además, el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, salió a cruzar al actual mandatario, Sergio Uñac. "Se dio vuelta como una media. Pasó días quejándose de la Justicia por los fondos que los sanjuaninos vamos a perder. Hoy, no firmó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte. Todo sea por su nueva candidatura", tuiteó.

Este miércoles, Fernández compartió un acto con el misionero Oscar Ahuad, gobernador que no adhirió a la denuncia. Y a su lado, el Presidente pidió "igualdad" y "federalismo". "Soy el primer presidente de los 40 años de democracia que nació en la Ciudad Buenos Aires. Primer presidente porteño. Y soy el mas federal de los porteños. Me peleo mucho con mi Ciudad para que deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución de la riqueza", expresó el Jefe de Estado.

Fernández prepara el decreto para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso y en su temario contendrá, entre los temas, el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los demás integrantes del máximo tribunal. La idea del Gobierno es que se lleven a cabo en la primera quincena de enero.

“El pedido de juicio político se basa, sobre todo, en dos cuestiones en las cuales claramente, rompiendo la división de poderes, la Corte intervino”, afirmó Cerruti este jueves. Y agregó: “En un caso fue sobre el Poder Legislativo, con respecto al Consejo de la Magistratura, cuando la Corte pone en vigencia una Ley que estaba derogada, un hecho insólito”. Y en el otro, “en la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires donde también violó la división de poderes con respecto a temas en los cuales claramente tiene que intervenir o el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo”.

Y contó sobre el apoyo de los gobernadores: "Son temas en que la discusión involucra a todas las provincias, porque tiene que ver con cuál es el federalismo y cuál es el reparto de fondos para las diferentes provincias en base al acuerdo federal de la Constitución".

Ayer, Alberto Fernández se reunió con la presidenta de la Comisión de juicio político, Carolina Gaillard, y el presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, en la quinta de Olivos. Y pidió celeridad. “Esta Corte no solo es arbitraria y demora sus fallos en cuestiones que tienen que ver con trascendencia institucional, sino que también ha complicado la vida de la gente con la demora en los fallos. La Justicia en general, es en este momento uno de los poderes más cuestionados en la Argentina”, dijo Cerruti.

Por su lado, en El Destape Radio, el diputado e integrante de la Comisión de Juicio Político Rodolfo Tailhade se refirió al debate por el pedido de juicio político y manifestó: “Lo espero con bastante expectativa, es importante que hagamos una buena investigación con seriedad y en profundidad durante por lo menos dos meses". Sobre los chats filtrados, contó Tailhade: “Los chats demuestran una situación promiscua entre (Silvio) Robles y (Marcelo) D´Alessandro”. Habla de la mano derecha de Rosatti y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia.

"Robles y D'Alessandro tienen que ser citados, los miembros de la Corte tienen que ser citados para que hagan un descargo. Va a ser larga la lista de gente que tiene que declarar" en el juicio político a la Corte. Sobre los objetivos del oficialismo, el diputado contó: "De mínima, el objetivo del juicio político es demostrarle a la sociedad que son una mafia, unos delincuentes. Juntos por el Cambio, la Corte, Magnetto. Y de máximo es removerlos". Y le reclamó a JxC: "Si tenemos comprobado un delito fehaciente, veremos hasta qué punto da el contorsionismo de la oposición para no acompañar un juicio político".