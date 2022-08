Raverta apuntó contra la reforma jubilatoria de Macri: "Hizo que los jubilados perdieran 20 puntos"

La titular de ANSES destacó que el gobierno de Alberto Fernández le ganó a la inflación en el 2021 y está "casi ocho puntos" por encima en el 2022.

La titular de ANSES, Fernanda Raverta, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por la fórmula de movilidad y sostuvo que los jubilados perdieron 20 puntos de su capacidad de compra durante la gestión anterior. Por otro lado, destacó que el gobierno actual "logró ganarle a la infación en un punto" durante el año pasado y "casi ocho" en lo que va del 2022.

En diálogo con El Destape Radio, manifestó: "La fórmula jubilatoria del gobierno anterior hizo que los jubilados perdieran 20 puntos en su capacidad de compra. La nuestra hizo que le ganara a la inflación de 2021 en un punto". Y agregó en la misma línea: "En los primeros 9 meses de este año le ganamos por casi 8 puntos a la inflación".

Tras el anuncio del aumento por movilidad del 15,53% para jubilaciones, pensiones y asignaciones -medida que alcanzará a más de 16 millones de personas-, Raverta destacó que el incremento es posible "gracias a la fórmula de movilidad que cambiamos en diciembre de 2020". Y luego de resaltar que es una "fórmula exitosa", añadió: "Las jubilaciones mínimas de Argentina ya empezaron a recuperar más del 1% de lo que recuperamos el año pasado".

Con respecto a dicha fórmula, la titular del organismo explicó: "Asocia el crecimiento de Argentina y el crecimiento de los salarios de los trabajadores en actividad, con el crecimiento de la jubilación". Y marcó: "Somos optimistas de que vamos a recuperar esos 20 punto, porque soy optimista de que vamos a poder recuperar la economía argentina, los indicadores lo demuestran y de esta forma el crecimiento va acompañado de distribución".

Por otro lado, remarcando que si a la Argentina le va bien "se mueve la economía" de quiene reciben asignaciones o los propios jubilados, remarcó: "Es importante dónde se asignan las prioridades, en esta medida queda clarísimo que la prioridad está en que las jubilaciones le ganen a la inflación. Tiene que ver con un compromiso que asumimos cuando llegamos y por eso se decidió cambiar la fórmula".

Tras resaltar que con el refuerzo se logra que no haya ninguna jubilación abajo de $50.000, Raverta indicó: "¿Es suficiente? No. Es un principio de la recuperación. Es importante seguir asumiendo el compromiso de que sigan subiendo". Mientras que concluyó: "Soy optimista y creo que la fórmula va a dar bien en diciembre. Y si no da bien vamos a pensar una solución para que el jubilado no pierda".