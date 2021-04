El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica afirmó que la pandemia arrastró a los opositores políticos que se "multiplicaron" en su ataque al gobierno en medio de las medidas para evitar contagios y muertes. Además afirmó que la oposición al cierre de la presencialidad es "infantil".

"Yo creo que es una discusión infantil. Naturalmente la educación presencial en la primera etapa de la vida es muy importante, pero no creo que se vaya a descuajar la educación porque esté 15 días o un mes que cierren las escuelas", sostuvo Mujica.

El ex jefe de Estado sostuvo que los días que no se dicten clases o aquellos que tengan problemas en sus rendimientos puede tener contacto con los docentes en las vacaciones. "Lo que se pierde hoy se puede recuperar mañana si hay un poco de actitud abierta con respecto a la organización del trabajo", opinó.

En ese sentido, el ex mandatario explicó que en la secundaria o en la universidad la educación virtual es posible. "En el futuro no va haber que transferir conocimiento, el conocimiento está en la máquina. Lo que va haber es la capacidad de saber elegir, discernir, pensar. Para bien o para mal, no vamos a escapar del devenir de la civilización digital que ya está impuesta", dijo.

Mujica además enfatizó en la importancia de la digitalización y la virtualidad a partir de la tecnología. El dirigente sostuvo que el Estado debe garantizar el acceso a internet a las familias pobres y lamento que en la Argentina exista odio en la oposición.

"El odio y el amor son ciegos, pero tienen una diferencia sustancial: el amor es creador, el odio termina destruyendo hacia afuera a quien lo enfrenta y hacia adentro a quien lo blande", metaforizó en una entrevista con Radio 10.

Acerca de las fracturas que viven los movimientos sociales y políticos, Mujica explicó que es un mal que tiene la izquierda, pero no la derecha. "La izquierda se divide por las ideas, mientras que la derecha se une por los intereses", afirmó.