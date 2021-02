Bloque clave adelanta su apoyo para los cambios en ganancias

El presidente del interbloque Unidad Federal, José Luis Ramón, se refirió a la publicación del decreto que habilita el tratamiento de la reforma del Impuesto a las Ganancias en sesiones extraordinarias: "Hoy hay una muy buena noticia y es que el presidente Alberto Fernández decretó que se trate el tema ganancias en extraordinarias".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el legislador nacional expresó que "es la primera vez que veo que la oposición de Juntos por el Cambio va a acompañar una propuesta del Gobierno" y remarcó que "levantar el mínimo no imponible permite que 1.200.000 trabajadores queden liberados del impuesto a las ganancias".

"Vamos a apoyar los cambios en ganancias, es un proyecto que vale la pena apoyar".

Sobre la intimación de la Secretaría de Comercio, Ramón indicó: "Me dio gracia que a algunos comunicadores dijeron que la imputación a empresas de alimentos fue el Gobierno contra las empresas. Algunas empresas de alimentos han estado apretando muy fuerte para imponer su posición dominante. Hay que proteger al consumidor, que las empresas grandes no se coman a los más chicos y que haya competencia, el Estado tiene que intervenir para que algunos actores no se apoderen de una actividad económica".

En ese sentido, subrayó que "la oficina de Defensa de la Competencia tiene que ser un ente autárquico, fuera del Ministerio de Producción" y que "lo que hizo Paula Español es muy positivo. Hay que designar a los jueces que van a tratar los temas de defensa de la competencia. Hay que desarmar a monopolios como La Serenísima. Le hacen mucho mal a las familias".

Además, remarcó: "Cinco personas no pueden ser dueños de la leche en Argentina", "Cuando se impone una multa a estas empresas primero tienen que pagarla. Pero están muy desactualizada. Los montos de las multas a los monopolios están desactualizados. Hay que desarmar los monopolios de alimento",

"Hay empresas grandes con compromiso social. Donde venden productos de Marolio no hay desabastecimiento. Cuando hacen desabastecimiento es apretar al Estado y a los consumidores para subir los precios. Son 11 empresas que dominan de qué manera proveen sus productos y cuando no. Si se pone en funcionamiento la Ley de Góndolas los grandes tienen que resignar el 30% de la góndola y los medianos y chicos van a poder competir".